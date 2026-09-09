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Xe đầu kéo va chạm với xe 16 chỗ khiến 2 người tử vong trên Quốc lộ 6

Viết Hà

TPO - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 6, đoạn qua xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương. Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ tài xế xe đầu kéo để điều tra.

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Lực lượng Công an làm việc với Nguyễn Hải Linh.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 13 giờ ngày 9/9, tại Km51+400 Quốc lộ 6, thuộc tổ dân phố Lâm Sơn (xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo và xe ô tô khách 16 chỗ.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 28H-006.34, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 29R-533.88, do Nguyễn Hải Linh (SN 1981, trú tại TP. Hà Nội) điều khiển, lưu thông theo hướng Sơn La - Hà Nội.

Khi di chuyển đến khu vực trên, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe ô tô khách 16 chỗ biển kiểm soát 29E-083.88, do Hoàng Văn V.(SN 1980, trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có 6 người. Vụ va chạm khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nhẹ. Xe ô tô khách bị hư hỏng phần bên trái.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ và các lực lượng chức năng tổ chức cứu chữa người bị thương, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường và phương tiện.

Các đơn vị chức năng đồng thời tiến hành điều tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo quy định của pháp luật.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Theo nguyên nhân sơ bộ được xác định, Nguyễn Hải Linh điều khiển xe không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường, dẫn đến vụ tai nạn. Vị trí xảy ra tai nạn được xác định không phải là điểm đen hoặc điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ Nguyễn Hải Linh để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ theo quy định.

Viết Hà
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