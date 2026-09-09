Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ông Nguyễn Hồng Thanh làm Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

Nguyễn Tiến

TPO - HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI bầu ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 9/9, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã biểu quyết bầu ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

1788952289904-6252295643972615920-6252295643972615920-1aca65d556e30dfb69065e459b7876be.jpg
Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Vinh Quang

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Tây Ninh đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XI đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Trước đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Tây Ninh cũng bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm bà Nguyễn Đài Thy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trương Thanh Liêm, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

1788952300612-6252295643972615920-6252295643972615920-3ca45cdfbc60e9445556707130621da2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng các tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: Vinh Quang

HĐND tỉnh Tây Ninh đồng thời miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Đại tá Nguyễn Thành Tâm, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, do được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Các đại biểu cũng bầu bổ sung Đại tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, giữ chức Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp bỏ phiếu thống nhất thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu ông Nguyễn Hồng Thanh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, 54 tuổi, quê xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh; có trình độ Đại học chuyên ngành Luật học, Thạc sĩ Luật Kinh tế và Cử nhân lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trước khi sáp nhập.

Tháng 7/2025, ông Nguyễn Hồng Thanh được giao giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh và đảm nhiệm vị trí này cho đến khi được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh.

Nguyễn Tiến
#HĐND Tây Ninh #Nguyễn Hồng Thanh #Chủ tịch HĐND #tỉnh Tây Ninh #bầu cử #nhiệm kỳ 2026-2031 #chính trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe