Đà Nẵng: Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, có Huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ

TPO - Sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, khai quật một ngôi mộ tại khu vực đồi thuộc thôn 1, xã Trà Giáp (TP. Đà Nẵng), phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có Huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ.

Ngày 9/9, lực lượng chức năng xã Trà Giáp phối hợp Đội Quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức tìm kiếm, khai quật và phát hiện một hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi thuộc thôn 1.

Lực lượng chức năng khai quật hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi thuộc thôn 1, xã Trà Giáp, cùng nhiều di vật.

Trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Giáp tiếp nhận thông tin do ông Phạm Xuân Tuân (SN 1968, trú thôn 1) cung cấp. Theo lời kể của gia đình, khoảng năm 1975, một đơn vị trạm xá thuộc Quân khu 5 đóng quân tại khu vực này. Đến khoảng năm 1977, khi gia đình trở về định cư, ông Tuân và người thân phát hiện một ngôi mộ nằm cách vị trí đơn vị từng đóng quân khoảng 100m. Trên đầu mộ có một chiếc mũ cối bộ đội.

Từ nguồn tin này, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp chính quyền địa phương, gia đình và các lực lượng liên quan khảo sát, xác định vị trí và tổ chức tìm kiếm.

Quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện một hài cốt nằm trong túi tăng nilon đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn 24 chiếc răng.

Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật gồm một thắt lưng, đầu bút máy, một Huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, một chiếc nhíp, 18 cúc áo, quần và một số mảnh quần áo đã mục, rách.

Hiện trường, hài cốt và toàn bộ di vật đã được lực lượng chức năng bảo vệ, thu thập và quản lý chặt chẽ.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ, làm rõ đơn vị và danh tính liệt sĩ; đồng thời thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.