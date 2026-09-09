Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tạm giữ đối tượng đổ xăng vào người vợ cũ rồi châm lửa

Nhật Huy

TPO - Sau khi đến nhà vợ cũ để giải quyết mâu thuẫn, Nguyễn Văn Sang đổ xăng lên người chị này rồi nhiều lần tìm cách châm lửa, khiến nạn nhân bị bỏng.

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Sang (SN 1983, trú ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, Sang và chị L.T.T.L. (SN 1986, trú ấp An Phú, xã Bình Hòa, tỉnh An Giang) từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn khoảng một năm. Trước đó, hai người thường xảy ra mâu thuẫn tình cảm do ghen tuông.

168ccac9b2e948deacff57427074872e-6044.jpg
Nguyễn Văn Sang tại cơ quan công an.

Khoảng 7h50 ngày 7/9, Sang mang theo khoảng 1 lít xăng đến nhà chị L. tại ấp An Phú để giải quyết mâu thuẫn. Do chị L. chưa về nhà, Sang ở lại chờ.

Đến khoảng 9h cùng ngày, khi chị L. trở về, hai bên xảy ra cự cãi. Sang đổ xăng lên người chị L. rồi nhiều lần tìm cách châm lửa. Dù người nhà chị L. can ngăn, Sang vẫn tiếp tục thực hiện hành vi, khiến nạn nhân bị bỏng.

Gia đình chị L. sau đó dập lửa và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu. Sau khi gây án, Sang đến Công an xã Bình Hòa đầu thú.

Nhật Huy
#An Giang #chồng cũ #đổ xăng #châm lửa #ghen tuông #mâu thuẫn tình cảm #giết người

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe