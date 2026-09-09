Khởi động Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2026

TPO - Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 dự kiến sẽ tuyên dương 20 gương tiêu biểu có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội. Đối tượng tham gia giải thưởng là thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, cá nhân từng đạt giải thưởng những năm trước.

Chiều 9/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức khởi động Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).



Các đại biểu và đoàn viên, hội viên, thanh niên tại chương trình khởi động Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026. Ảnh: Xuân Tùng

Truyền cảm hứng, tôn vinh hành động đẹp

Anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" nhằm tuyên dương gương tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội. Hơn 200 gương được vinh danh trong 9 năm qua cho thấy “sống đẹp” không có giới hạn về không gian, thời gian hay lĩnh vực.

Anh Quy nhấn mạnh, những hành động đẹp của tuổi trẻ không chỉ là những nghĩa cử tự thân mà còn là sự hưởng ứng, cụ thể hoá sinh động nhất những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát huy vai trò của thanh niên. Mỗi tấm gương được vinh danh là một câu trả lời thuyết phục cho câu hỏi: Thanh niên cần làm gì để góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hành trình “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 sẽ góp phần lan tỏa, truyền cảm hứng và phát hiện, tôn vinh những câu chuyện tử tế, hành động dũng cảm, sáng kiến vì cộng đồng đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở mọi miền Tổ quốc, từ miền núi xa xôi đến hải đảo tiền tiêu, trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Bà Phan Thị Phương Nhung - Giám đốc Truyền thông Đối ngoại, Công ty TCP Việt Nam cũng nêu rõ, chương trình mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội để người trẻ được kết nối, học tập, biến cảm hứng thành hành động thiết thực và viết tiếp những câu chuyện sống tích cực cho xã hội. TCP Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành bền vững với T.Ư Hội LHTN Việt Nam, không chỉ mang đến nguồn lực, mà còn cùng tạo dựng không gian để thế hệ trẻ tự tin phát triển, lan tỏa giá trị và đóng góp cho cộng đồng theo cách của riêng mình.

“Thanh niên sống đẹp” vẫn có thể được xét chọn

Hành trình "Thanh niên sống đẹp" 2026 sẽ được triển khai từ nay đến tháng 10/2026 với 6 chủ đề. Cụ thể, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình nguyện an sinh xã hội; chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự; lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; giảng dạy; và văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao.

Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy và Giám đốc Truyền thông Đối ngoại Công ty TCP Việt Nam Phan Thị Phương Nhung trao đổi thông tin tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Hồ sơ xét giải thưởng đề nghị gửi bản mềm về Văn phòng T.Ư Hội LHTN Việt Nam qua email twhoilhtnvn@gmail.com trước ngày 30/9/2026. Địa chỉ: 62 Bà Triệu, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Theo Ban Tổ chức, đối tượng tham gia là hội viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước từ 16 đến không quá 30 tuổi; cán bộ Hội chuyên trách và không chuyên trách từ 23 đến 35 tuổi (trường hợp đặc biệt không quá 40 tuổi, do Hội đồng xem xét).

Đặc biệt, các cá nhân từng nhận giải những năm trước vẫn có thể tiếp tục được xét trao giải nếu hồ sơ đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

Ban Tổ chức sẽ xét chọn 20 gương tiêu biểu nhất để tuyên dương. Mỗi cá nhân đạt giải sẽ nhận Bằng khen của Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Chương trình Gala "Thanh niên sống đẹp" 2026 dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2026 tại Hà Nội.