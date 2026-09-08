Tuổi trẻ Nghệ An - Viêng Chăn nối dài tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào

TPO - Từ giao lưu công tác Đoàn, tình nguyện quốc tế đến kết nối doanh nhân trẻ, tuổi trẻ Nghệ An và tuổi trẻ Viêng Chăn đang mở rộng những hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chiều 7/9, tại phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An), Tỉnh Đoàn Nghệ An và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thủ đô Viêng Chăn tổ chức tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời trao đổi, thống nhất các nội dung xây dựng Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Toàn cảnh buổi toạ đàm.

Đây là dịp để cán bộ Đoàn hai địa phương cùng nhìn lại những kết quả phối hợp thời gian qua, chia sẻ cách làm hay trong công tác thanh niên, mở ra những hướng hợp tác mới, phù hợp với nhu cầu thực tiễn; Đồng thời cùng bàn bạc, thống nhất những nội dung quan trọng trong xây dựng Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu tại tọa đàm, anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, chương trình diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn hai nước cũng như giữa tỉnh Nghệ An và Thủ đô Viêng Chăn. Đây cũng là bước cụ thể hóa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai địa phương bằng những hoạt động thiết thực, hướng đến thế hệ trẻ.

Anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Tỉnh Đoàn Nghệ An phát biểu.

Theo anh Hồ Phúc Hải, Nghệ An có đường biên giới dài hơn 468 km giáp với 3 tỉnh của Lào, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu, kết nối giữa thanh niên hai nước.

Những năm qua, Tỉnh Đoàn Nghệ An thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối sinh viên; hỗ trợ lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Đặc biệt, các đội hình thanh niên tình nguyện quốc tế đã trực tiếp sang các tỉnh, bản của Lào để khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ giáo dục, chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh Đoàn Nghệ An và Thành đoàn Thủ đô Viêng Chăn đã cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động Đoàn Thanh niên.

Những hoạt động đó không chỉ mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng mà còn tạo môi trường để thanh niên hai nước thêm hiểu biết, gắn bó. Theo Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, những người trẻ chính là những “đại sứ thanh niên”, góp phần nối dài tình đoàn kết đặc biệt giữa hai quốc gia Việt Nam - Lào.

Tỉnh Đoàn Nghệ An, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo Đoàn Thanh niên Thủ đô Viêng Chăn và Hội Doanh nhân trẻ Thủ đô Viêng Chăn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng cùng ngày, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thủ đô Viêng Chăn đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, anh Houmphaeng Sisombath - Bí thư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thủ đô Viêng Chăn bày tỏ vui mừng được đến thăm Nghệ An, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo tỉnh. Chuyến thăm nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào; đồng thời tạo cơ hội để tuổi trẻ hai địa phương trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi.

Toàn cảnh buổi lễ đón Đoàn Thanh niên Thủ đô Viêng Chăn tại trụ sở Tỉnh ủy Nghệ An.

Bí thư Đoàn Thanh niên Thủ đô Viêng Chăn cũng mong muốn hai bên tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác giữa tổ chức Đoàn và Hội Doanh nhân trẻ, qua đó mở rộng giao lưu, thúc đẩy liên doanh, liên kết và đầu tư trong lực lượng doanh nhân trẻ.

Anh Houmphaeng Sisombath cũng đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để quan hệ hợp tác giữa tuổi trẻ hai địa phương ngày càng thiết thực, hiệu quả. Khẳng định dù tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, tuổi trẻ Viêng Chăn sẽ cùng tuổi trẻ Nghệ An nỗ lực gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, đồng thời tiếp tục trao truyền những giá trị tốt đẹp ấy cho các thế hệ trẻ mai sau.

Lãnh đạo Tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm đến đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Võ Thị Minh Sinh bày tỏ xúc động trước tình cảm nồng ấm của Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn, đồng thời đánh giá cao tinh thần chủ động, bản lĩnh vượt khó của thanh niên Lào.

Nhấn mạnh vai trò xung kích của tuổi trẻ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề xuất Đoàn Thanh niên hai địa phương đẩy mạnh kết nối mạng lưới doanh nhân trẻ. Đồng thời, khởi xướng chương trình giao lưu thường niên giữa thanh thiếu niên 2 tỉnh trong dịp hè.

Bà Võ Thị Minh Sinh tin tưởng thế hệ trẻ Nghệ An và Viêng Chăn sẽ là lực lượng kết nối mật thiết nhất, tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của các thế hệ cha anh, giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược.