'Sạc' năng lượng cho tháng 9 đầy hứng khởi với ShopeeFood 9.9

Để giúp các tín đồ ẩm thực nạp đủ năng lượng, bắt nhịp lại với guồng quay học tập và làm việc sau kỳ nghỉ lễ, ShopeeFood đã chuẩn bị loạt ưu đãi đa tầng cùng chuỗi deal hấp dẫn mỗi ngày từ các thương hiệu quốc dân trong dịp 9.9.

Từ những bữa ăn tiếp năng lượng cho mùa tựu trường đến các cuộc hẹn cùng hội bạn, đồng nghiệp để lên tinh thần, “ShopeeFood 9.9 - Đại tiệc bùng nổ, món ngon đúng đỉnh” đều có thể mang đến loạt lựa chọn ngon miệng với ưu đãi hấp dẫn.

Tọa độ săn deal món ngon đúng đỉnh tháng 9 gọi tên ShopeeFood 9.9 với loạt ưu đãi cực hời.

Bật mood ăn ngon, săn trọn ba tầng ưu đãi siêu hời

Khao lớn dịp 9.9, ShopeeFood tung ra ba tầng ưu đãi nối tiếp, sẵn sàng chiều lòng mọi nhu cầu từ ăn uống hằng ngày đến những kèo tụ tập bất chợt, giúp người dùng thỏa sức gọi món mà chẳng lo về giá.

Khởi động đại tiệc deal đỉnh này, người dùng sẽ được hưởng ưu đãi giảm 50% (tối đa 25.000 đồng) cho đơn từ 25.000 đồng; giảm 35% (tối đa 99.000 đồng) cho đơn từ 50.000 đồng; hoặc giảm 30% (tối đa 199.000 đồng) cho đơn từ 90.000 đồng… Số lượng ưu đãi có hạn và áp dụng cho các quán nhất định.

Tiếp đến, ShopeeFood mang đến ưu đãi “mua nhiều, giảm nhiều”. Theo đó, hệ thống sẽ tự động giảm trực tiếp vào giá món (số lượng ưu đãi có hạn) khi đơn hàng đạt giá trị nhất định (tối thiểu 120.000 đồng), với mức giảm tối đa 30.000 đồng.

Ngoài ra, ShopeeFood hỗ trợ ưu đãi phí vận chuyển chỉ 11.000 đồng cho đơn từ 50.000 đồng (áp dụng trong phạm vi giao hàng 3 km). Giờ đây, chỉ với vài thao tác đơn giản trên ứng dụng là bữa ăn đã được giao tận nơi nhanh chóng.

Mở app ShopeeFood, lướt nhẹ là có ngay hàng loạt deal xịn, có thể giảm đến 50% để thả ga ăn uống.

“Quét sạch” menu quốc dân cùng các thương hiệu yêu thích

Bên cạnh ưu đãi ba tầng, hành trình khám phá ẩm thực tháng 9 lại càng thêm rộn ràng với sự góp mặt của các thương hiệu được giới trẻ yêu thích.

Với hội mê trà đậm vị, Phúc Long chiêu đãi combo 3 ly chỉ 99.000 đồng, gồm Hồng trà sữa, trà sữa Phúc Long và trà sữa Ô Long. Đặc biệt, duy nhất ngày 9.9, người dùng nhập mã 99PHUCLONG30 còn được giảm 30.000 đồng cho đơn từ 99.000 đồng (số lượng có hạn).

Không kém phần hấp dẫn, Highlands Coffee mang đến loạt deal “hời hết nấc” trong ngày 9.9. Với đơn từ 99.000 đồng, người dùng có thể mua thêm các món như bạc xỉu, PhinĐI kem sữa, trà thanh đào, trà thạch vải với giá chỉ 1 đồng. Chưa hết, bạn còn có thể nhập mã HIGHLANDS45S để được giảm 45.000 đồng cho đơn từ 100.000 đồng (số lượng có hạn).

Trong khi đó, nếu bạn đang tìm kiếm một bữa ăn giàu năng lượng, combo mua 1 tặng 1 của McDonald’s sẽ là lựa chọn lý tưởng. Cụ thể, từ ngày 7.9 - 10.9, khi mua combo 2 miếng gà, 2 Coke cỡ R, bạn sẽ được tặng 1 phần mì cỡ M cùng 1 khoai cỡ R (số lượng có hạn).

Loạt thương hiệu ẩm thực được yêu thích tung deal hấp dẫn trên ShopeeFood dịp 9.9

Để không bỏ lỡ deal hời của các thương hiệu yêu thích, người dùng có thể chủ động cập nhật thông tin chi tiết trên Fanpage ShopeeFood VN.

Món ngon đã có sẵn, deal xịn cũng đã “lên sàn”, còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ShopeeFood để tận hưởng đại tiệc ẩm thực 9.9 này nhé!