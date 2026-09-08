Tỉnh Lào Cai đặt ra 8 'bài toán' cần gỡ trong giai đoạn mới

TPO - Đó là những nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận tại diễn đàn Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) - Phiên đối thoại tỉnh Lào Cai được tổ chức tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai ngày 8/9.

Tám bài toán lớn của tỉnh Lào Cai được đưa ra tại diễn đàn tập trung vào các ngành nghề là thế mạnh của tỉnh Lào Cai, gồm: Phát triển dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu, cây trồng chủ lực; hành lang kinh tế, cửa khẩu, logistic; phát triển nguồn nhân lực; công nghiệp khai thác và tinh chế nguyên liệu chiến lược; du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe; hệ sinh thái số, dữ liệu, thương mại điện tử xuyên biên giới và dữ liệu số toàn tỉnh.

Các đại biểu tham quan gian hàng sản phẩm địa phương.

Phát biểu tại phiên đối thoại, ông Lưu Công Thành - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng, 8 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số... được đưa ra là cách tiếp cận tích cực khi không phải bắt đầu từ câu hỏi “có công nghệ gì”, mà từ câu hỏi “Lào Cai đang cần giải quyết bài toán gì”. Tám bài toán được tỉnh xác định đi thẳng vào những không gian phát triển đặc trưng của Lào Cai trong giai đoạn mới.

Trên tinh thần đó, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất 3 nội dung trọng tâm: Thứ nhất, cần tạo cơ chế để doanh nghiệp thực sự tham gia giải 8 bài toán lớn của tỉnh Lào Cai. Khi đó, “hợp lực công tư” không dừng ở tinh thần đồng hành, mà trở thành một quy trình hợp tác có sản phẩm, có kết quả và có thể đo đếm.

Thứ hai, cần làm cho doanh nghiệp Lào Cai lớn lên cùng với những dự án lớn và không gian phát triển mới. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với một tỉnh cửa khẩu. Lào Cai không nên chỉ là nơi hàng hóa đi qua.

Ông Lưu Công Thành - Phó Chủ tịch hội doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Thứ ba, cần đưa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vào chính các bài toán phát triển của địa phương. Nếu tỉnh đặt bài toán, doanh nghiệp lớn mở dữ liệu và thị trường, trường - viện cung cấp tri thức, còn tổ chức hội kết nối mentor và nhà đầu tư, thì khởi nghiệp sẽ trở thành nguồn cung giải pháp mới cho phát triển, chứ không chỉ là việc thành lập thêm doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ phiên đối thoại, các tham luận tập trung đề xuất những hướng đi mới để Lào Cai khai thác hiệu quả tiềm năng, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân. Một trọng tâm được nhấn mạnh là đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trực tiếp của tăng trưởng, thay vì chỉ dừng ở định hướng.

Từ 8 bài toán lớn của tỉnh, các đại biểu cho rằng cần hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tổ chức các bài toán thành “đơn đặt hàng mở”, tạo cơ chế để Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng tham gia giải quyết; đồng thời xây dựng nền tảng số dùng chung, gắn trách nhiệm người đứng đầu với các chỉ tiêu cụ thể và lấy doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm trung tâm chuyển hóa công nghệ thành giá trị kinh tế.

Các đại biểu tại phiên đối thoại.

Bên cạnh đó, phần tham luận của đại biểu cũng cho rằng, Lào Cai cần chuyển từ tư duy “bảo tồn văn hóa” sang “bảo tồn để tạo giá trị”, nhận diện và số hóa các giá trị văn hóa đặc trưng, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm thương mại và đưa văn hóa vào các chuỗi giá trị du lịch, thiết kế, thương mại điện tử và công nghiệp sáng tạo. Qua đó hình thành hệ sinh thái “Kinh tế bản sắc Lào Cai”, vừa tạo sinh kế cho cộng đồng, vừa xây dựng thương hiệu và lợi thế cạnh tranh địa phương.

Các tham luận cũng chỉ ra yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, bắt đầu từ những bài toán thiết thực, phù hợp với năng lực doanh nghiệp; đồng thời cần có chính sách hỗ trợ về vốn, nhân lực số, dữ liệu, đào tạo và tư vấn pháp lý về AI, dữ liệu cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Các vấn đề được doanh nghiệp quan tâm tại phiên đối thoại như việc nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của thủ tục hành chính; tiếp cận đất đai, thông tin quy hoạch và các dự án đầu tư; tiếp cận nguồn vốn; phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Đáng chú ý, để minh bạch về thông tin, tỉnh Lào Cai đang xây dựng và công bố Cổng dữ liệu của tỉnh nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Các dữ liệu được công bố theo hướng chi tiết, chính xác, đầy đủ, sạch và được cập nhật thường xuyên.

Cổng dữ liệu không chỉ cung cấp thông tin phục vụ người dân mà còn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nghiên cứu thị trường, định hướng kế hoạch và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai tại chương trình.