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Giới trẻ

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Hơn 100 lớp tiếng Anh miễn phí cho học sinh vùng khó

Giang Thanh

TPO - Được triển khai từ tháng 6/2026 đến hết tháng 8/2026, chương trình tình nguyện dạy tiếng Anh trong Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2026 của Thành Đoàn Đà Nẵng đã tổ chức 104 lớp tiếng Anh cho học sinh vùng xa, vùng khó.

Để tổ chức đội hình dạy tiếng Anh miễn phí, 30 tình nguyện viên là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng được lựa chọn, tập huấn, bồi dưỡng và trang bị phương pháp giảng dạy tương tác, kỹ năng quản trò và tâm lý giáo dục…

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Trong chiến dịch Mùa hè xanh, 104 lớp tiếng Anh đã được triển khai.

Sau đó, Thành Đoàn đã triển khai các đội hình chuyên trách tại 5 lớp học ở các địa bàn trọng điểm, gồm: Cơ sở 2 Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (phường Điện Bàn Bắc) với 32 học sinh, Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ mồ côi Hoa Mai với 35 thanh thiếu nhi, Làng trẻ em SOS với 27 em cơ nhỡ, Trường Tiểu học Quang Trung (phường Sơn Trà) với 40 học sinh và lớp học tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Chà Val (xã Nam Giang) cho 30 học sinh.

Các đội hình duy trì lịch học ổn định 2 - 3 buổi/tuần với mục tiêu hoàn thành từ 12 đến 14 buổi dạy/mỗi lớp trong suốt tháng 7 và tháng 8/2026, qua đó, trực tiếp nâng cao năng lực ngoại ngữ cho hơn 150 em thiếu nhi.

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Các lớp tiếng Anh miễn phí của sinh viên tình nguyện đến với vùng xa, vùng khó của Đà Nẵng.

Với lực lượng tình nguyện viên là sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ, sư phạm có năng lực chuẩn hóa và nhiệt huyết, các chiến dịch Mùa hè xanh đã tổ chức được 28 lớp học ngoại ngữ miễn phí, thu hút hơn 530 em học sinh ở các địa bàn vùng xa, vùng khó khăn và các xã nông thôn mới.

Trong đó, Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã triển khai 11 lớp học ngoại ngữ cho hơn 110 em thiếu nhi, Đoàn Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng tổ chức mô hình Lớp học dân vận để dạy bổ túc và dạy tiếng Anh cho 40 em thiếu nhi xã Trà Linh, tuổi trẻ Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng mang Hành trình Anh ngữ đến với cho 50 em học sinh xã Trà Liên…

Nội dung giảng dạy được thiết kế đa dạng, kết hợp giữa rèn luyện phản xạ giao tiếp cơ bản, sinh hoạt hè, trò chơi ngôn ngữ và giao lưu văn hóa, tạo ra không khí học tập sôi nổi, truyền cảm hứng cho các em thiếu nhi.

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Học sinh miền núi hào hứng với những lớp tiếng Anh vừa học, vừa chơi.

Bên cạnh đó, Đoàn các xã, phường cũng đã chủ động khảo sát nhu cầu thực tế, đồng thời, liên hệ với các cơ sở giáo dục, hợp tác với các trung tâm Anh ngữ tại địa phương để nhân rộng mô hình tại địa bàn dân cư.

Đến nay, các cấp bộ Đoàn đã mở được 64 lớp học tiếng Anh hè miễn phí tại các nhà văn hóa thôn, khu dân cư, trung tâm học tập cộng đồng và các điểm trường tiểu học trên địa bàn với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, sinh viên, giáo viên trẻ.

Gần 7.400 thanh thiếu nhi đã được tham gia vào các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế, tiêu biểu như: 4 “Lớp học mùa hè xanh” của Đoàn phường Cẩm Lệ; các lớp ôn tập văn hóa hè, lớp tiếng Anh miễn phí của Đoàn phường Hải Vân; chuỗi hoạt động “Thiếu nhi Hội An Tây vui hè” của Đoàn phường Hội An Tây…

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Đoàn phường Hội An Tây tạo sân chơi cho học sinh giao tiếp tiếng Anh với du khách.

Các lớp tích hợp hiệu quả giữa việc ôn tập lý thuyết, giao tiếp cơ bản và tổ chức các trò chơi kỹ năng sinh động.

“Chương trình đã giúp các em học sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn tự tin hơn trong giao tiếp và từng bước tiếp cận với xu thế hội nhập. Các lớp học không chỉ hỗ trợ kiến thức ngoại ngữ mà còn lồng ghép các hoạt động kỹ năng sống, tạo sân chơi hè bổ ích, lành mạnh cho các em trong dịp hè này”, anh Phùng Nhật Tuyên – Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng, cho biết.

Giang Thanh
#Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè 2026 #Dạy tiếng Anh thiếu nhi #Hoạt động tình nguyện sinh viên #Mùa hè xanh Đà Nẵng #Giáo dục ngoại ngữ #Đà Nẵng #Mùa hè xanh

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