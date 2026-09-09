Giới trẻ Hà Nội nô nức xuống phố đón mùa đẹp nhất năm

TPO - Những ngày đầu thu, khu vực Nhà thờ Lớn và Hồ Gươm tấp nập người trẻ đến chụp ảnh check in, ăn xôi cốm, uống trà chanh, sau đó đổ đến Hồ Tây ngắm hoàng hôn khi nền nhiệt Hà Nội giảm vào buổi chiều.
Nhiều nhóm bạn kiên nhẫn chờ đợi đến lượt để có thể ghi lại những khung hình cùng công trình kiến trúc cổ kính này.
Mùa thu cũng là thời điểm những thức quà đặc trưng của Hà Nội hút khách. Gánh xôi cốm gần khu vực Nhà thờ Lớn tấp nập người mua chủ yếu là giới trẻ. Chủ gánh hàng cho biết lượng khách dịp này tăng đột biến so với ngày thường. Nhiều bạn trẻ ghé đến để thưởng thức trực tiếp, số khác mua mang về làm quà.