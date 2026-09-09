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Giới trẻ

Giới trẻ Hà Nội nô nức xuống phố đón mùa đẹp nhất năm

Dương Triều

TPO - Những ngày đầu thu, khu vực Nhà thờ Lớn và Hồ Gươm tấp nập người trẻ đến chụp ảnh check in, ăn xôi cốm, uống trà chanh, sau đó đổ đến Hồ Tây ngắm hoàng hôn khi nền nhiệt Hà Nội giảm vào buổi chiều.

VIDEO: Giới trẻ Hà Nội xuống phố đón mùa đẹp nhất năm.
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Trong những ngày thời tiết Hà Nội chuyển mát, khu vực Nhà thờ Lớn ghi nhận không khí nhộn nhịp xuyên suốt cả ngày. Đông đảo các bạn trẻ tập trung về đây để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc mang đậm dấu ấn mùa thu Thủ đô.
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Nhiều nhóm bạn kiên nhẫn chờ đợi đến lượt để có thể ghi lại những khung hình cùng công trình kiến trúc cổ kính này.
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Khoảng không gian trước thềm Nhà thờ Lớn những ngày này như biến thành một "studio ngoài trời" đầy sức sống.
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“Mình đã nhiều lần đến Hà Nội nhưng mỗi mùa lại có một cảm nhận khác. Lần này muốn dành thời gian đi bộ, chụp ảnh ở Nhà thờ Lớn rồi tìm một quán có ban công để ngồi ngắm phố”, Đào Minh Hằng (trái) nói.
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Mùa thu cũng là thời điểm những thức quà đặc trưng của Hà Nội hút khách. Gánh xôi cốm gần khu vực Nhà thờ Lớn tấp nập người mua chủ yếu là giới trẻ. Chủ gánh hàng cho biết lượng khách dịp này tăng đột biến so với ngày thường. Nhiều bạn trẻ ghé đến để thưởng thức trực tiếp, số khác mua mang về làm quà.
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Một buổi dạo phố của giới trẻ Hà thành thường bắt đầu bằng vài bức hình kỷ niệm, nhâm nhi xôi cốm và khép lại bên ly trà chanh. Chỉ với những trải nghiệm giản dị cùng vài câu chuyện hàn thuyên, họ đã có một ngày tận hưởng vẻ đẹp thanh bình của mùa thu Thủ đô.
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Những ban công quanh Nhà thờ Lớn kín chỗ vào buổi chiều.
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Từ Nhà thờ Lớn, nhiều nhóm bạn tìm đến Hồ Gươm, đi bộ, chụp ảnh và tận hưởng không khí dễ chịu của những ngày giao mùa.
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Mặt hồ rộng phản chiếu ánh nắng cuối ngày tạo nên khung cảnh thiên nhiên cuốn hút.
Dương Triều
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