Giới trẻ Hà Nội nô nức xuống phố đón mùa đẹp nhất năm

TPO - Những ngày đầu thu, khu vực Nhà thờ Lớn và Hồ Gươm tấp nập người trẻ đến chụp ảnh check in, ăn xôi cốm, uống trà chanh, sau đó đổ đến Hồ Tây ngắm hoàng hôn khi nền nhiệt Hà Nội giảm vào buổi chiều.