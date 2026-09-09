Hành trình của 2 thủ khoa áo lính

TP - Với 30 điểm, Lê Quỳnh Như và Phan Việt Anh trở thành hai thủ khoa đầu vào hệ quân sự Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) năm 2026. Cô gái chọn lĩnh vực an toàn thông tin, trong khi chàng trai mê máy móc, hướng tới con đường chỉ huy quản lý kỹ thuật.

Không chọn con đường dễ

Lê Quỳnh Như đã có những dấu mốc đáng nhớ trong ba năm THPT khi liên tục là học sinh xuất sắc, đoạt giải Ba học sinh giỏi Vật lý cấp tỉnh, thủ khoa khối A00 toàn tỉnh Gia Lai năm 2026.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Như đạt 10 điểm Toán, 10 điểm Vật lý và 9,5 điểm Hóa học; tổng điểm xét tuyển 30/30, tính cả điểm ưu tiên. Kết quả ấy đưa cô gái sinh năm 2008 quê Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), trở thành nữ thủ khoa đầu vào hệ quân sự Học viện KTQS.

Bố làm công nhân, mẹ làm điều dưỡng, Như lớn lên trong một gia đình không thể đồng hành cùng con gái trong từng bài học, nhưng luôn tạo điều kiện tốt nhất để em học tập. Với Như, điều đáng quý không chỉ nằm ở những thành tích đã đạt được, mà còn ở quá trình cố gắng phía sau.

Như kể, khoảng một, hai tuần trước kỳ thi, áp lực bắt đầu hiện rõ. Đặt mục tiêu cao khiến có những hôm học xong, Như vẫn không thấy yên tâm, cứ nghĩ mình còn thiếu phần nào, môn nào chưa nắm chắc.

“Có lúc đang học, em mất tập trung vì nghĩ nếu thi không đúng phong độ thì sao. Nhưng thay vì để nỗi lo kéo dài, em giữ lịch học như bình thường, ngủ đủ và hạn chế nhìn điểm số của người khác để tự gây áp lực cho mình. Đến ngày thi, khi bước vào phòng, em chỉ tập trung làm bài”, Quỳnh Như chia sẻ.

Nhìn lại những ngày đáng nhớ ấy, Như lần đầu cảm nhận rõ sức nặng của một mục tiêu mà mình thực sự muốn đạt được. Và ngay sau cánh cửa kỳ thi là một lựa chọn khác cũng đòi hỏi bản lĩnh không kém: bước vào môi trường Quân đội.

Ước mơ trở thành học viên quân đội của Như dần hình thành trong những năm THPT. Nữ sinh cá tính này yêu thích kỹ thuật và muốn được học chuyên sâu, đồng thời rèn luyện tính kỷ luật, trách nhiệm. Tuy nhiên, lựa chọn ấy từng khiến cô gái trẻ băn khoăn. Môi trường quân đội và lĩnh vực kỹ thuật vốn không phải hướng đi mà nhiều người mặc định dành cho con gái. Như cũng từng được khuyên nên chọn một môi trường đại học tự do, nhẹ nhàng hơn.

Tân học viên kỹ sư quân sự Khóa 62 (Học viện Kỹ thuật Quân sự) học sắp xếp nội vụ.

﻿Ảnh: CTV

“Em cho rằng lựa chọn đúng không nhất thiết là lựa chọn dễ dàng. Em tin con gái không nên tự giới hạn bản thân”, Quỳnh Như chia sẻ.

Nếu được lựa chọn, Như muốn theo học ngành An toàn thông tin. Từ sở thích với Toán, Vật lý và những vấn đề cần tư duy logic, Như đặc biệt hứng thú với việc bảo vệ dữ liệu, hệ thống và thông tin trước những nguy cơ trên không gian mạng.

“Em cũng biết đây là ngành khó, đòi hỏi phải học liên tục và cập nhật kiến thức thường xuyên, nhưng chính những vấn đề luôn thay đổi ấy lại khiến em hứng thú”, nữ thủ khoa Lê Quỳnh Như nói.

Chọn quân đội từ đam mê với máy móc

Duy trì danh hiệu học sinh giỏi trong cả ba năm THPT, thành tích khiến Phan Việt Anh (sinh năm 2008) tự hào nhất là Giải Nhì môn Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực các trường quân đội (QDA), Việt Anh đạt 37 điểm Toán, Văn 44 điểm, Khoa học (gồm Vật lý và Hóa học) 43 điểm; điểm quy đổi cộng điểm ưu tiên thành 30 điểm, đưa cậu học trò quê Thanh Hóa trở thành nam thủ khoa đầu vào hệ quân sự Học viện KTQS năm 2026.

Khi biết kết quả, Việt Anh vỡ òa vui sướng. Với em, 30 điểm không chỉ là một con số đẹp, mà là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong suốt thời gian dài. Nhưng hành trình đi đến kết quả ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Giữa năm lớp 12, Việt Anh chịu áp lực kép khi vừa ôn đội tuyển Vật lý cấp tỉnh, vừa luyện đề Đánh giá năng lực. Có lần thi thử tốt nghiệp THPT, điểm số không đạt kỳ vọng, Việt Anh nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian cho đội tuyển, khiến việc cân bằng các môn học còn lại trở nên khó khăn.

Hai thủ khoa Lê Quỳnh Như và Phan Việt Anh trao đổi về phương pháp học tập tại Trung tâm Huấn luyện 125 (Học viện Kỹ thuật Quân sự). Ảnh: CTV

“Từ lần thi thử ấy, em điều chỉnh lại kế hoạch, phân bổ thời gian đồng đều và khoa học hơn cho từng môn. Kết quả sau đó như mong đợi. Điều em nhận được không chỉ là sự cải thiện về điểm số, mà còn là bài học về cách tổ chức công việc và khả năng tự điều chỉnh bản thân”, Việt Anh kể.

Lựa chọn vào Học viện KTQS của Việt Anh không đơn thuần bắt đầu từ một ngôi trường hay một ngành học. Sinh ra và được nuôi dạy trong gia đình có bố là quân nhân đang công tác tại một đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Việt Anh sớm gắn bó với màu áo lính.

“Từ nhỏ, em đã thích tìm hiểu máy móc, cơ chế hoạt động của các thiết bị. Khi lớn lên, em nhận ra lĩnh vực KTQS là nơi hội tụ công nghệ tiên tiến và kỷ luật thép. Môi trường quân đội còn hấp dẫn em bởi sự nền nếp, tinh thần đồng đội và ý chí kiên cường. Đó cũng là những tố chất em cho rằng cần thiết để rèn luyện trở thành một kỹ sư giỏi”, Việt Anh chia sẻ.

Với sự đồng hành, động viên từ bố mẹ và người thân, Việt Anh bước vào Học viện KTQS với một mục tiêu rõ ràng hơn về con đường phía trước khi dự định chọn ngành Chỉ huy quản lý kỹ thuật. Theo Việt Anh, ngành học này không chỉ cho phép làm việc với máy móc mà còn rèn luyện bản lĩnh của một người chỉ huy, góp phần bảo đảm trang bị, khí tài cho các đơn vị chiến đấu.