Giảng đường không khói thuốc

TPO - Từ câu chuyện người bố 71 tuổi đã hút thuốc gần nửa thế kỷ, Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN Hứa Thanh Hoa chia sẻ về một hành trình khác: thay vì chờ đến khi người trẻ phải tìm cách bỏ thuốc, hãy giúp họ không bắt đầu.

Ngày 8/9, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Thanh niên ĐHQG Hà Nội không khói thuốc (SFYC) và phát động cuộc thi “Sáng tạo vì một thế hệ không khói thuốc”, hướng tới xây dựng môi trường đại học lành mạnh, văn minh và không khói thuốc.

Gần 50 năm ám khói thuốc

Trong những năm gần đây, tình trạng sử dụng thuốc lá trong giới trẻ, đặc biệt thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, có xu hướng gia tăng. Thực tế này đặt ra yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, đồng thời phát huy mạnh mẽ hơn vai trò chủ động của thanh niên trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Từ yêu cầu đó, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐHQG Hà Nội triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về tác hại của thuốc lá, khuyến khích lối sống lành mạnh và xây dựng môi trường học đường không khói thuốc. Việc thành lập SFYC được kỳ vọng tạo thêm một không gian để sinh viên cùng chia sẻ, sáng tạo và hành động vì mục tiêu này.

Tại lễ ra mắt, chị Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội, Giám đốc dự án Xây dựng môi trường sống lành mạnh và không khói thuốc lá tại ĐHQG Hà Nội, chia sẻ bằng một câu chuyện gia đình.

Chị Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội, Giám đốc dự án Xây dựng môi trường sống lành mạnh và không khói thuốc lá tại ĐHQG Hà Nội chia sẻ tại chương trình.

Chị kể, bố mình năm nay 71 tuổi và đã hút thuốc gần 50 năm. Trong những bức ảnh đen trắng từ thời bố mẹ chưa có con, hình ảnh người bố với điếu thuốc trên tay đã xuất hiện. Dù từng có thời điểm muốn dừng lại, ông vẫn không thể từ bỏ thói quen này.

“Suốt một thời gian rất dài, hình ảnh một người đàn ông ngồi bên chén trà, tay cầm điếu thuốc, khói thuốc bay lên đã trở thành hình ảnh rất đỗi quen thuộc trong gia đình tôi”, chị nói.

Theo chị Hứa Thanh Hoa, đó cũng là câu chuyện của nhiều gia đình. Một người ông, người bố, đồng nghiệp hay nhóm bạn có thể hút thuốc trong những sinh hoạt thường ngày. Tuy nhiên, điều chúng ta nhìn thấy nhiều lần không có nghĩa là chúng ta phải tiếp tục chấp nhận.

Từ câu chuyện đó, chị nhấn mạnh ý nghĩa của việc ra mắt SFYC. Đây không đơn thuần là việc thành lập thêm một câu lạc bộ để tổ chức các hoạt động tuyên truyền hay chiến dịch truyền thông. SFYC được kỳ vọng trở thành cộng đồng của những người trẻ lựa chọn một lối sống khỏe mạnh, chủ động, văn minh và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

“Không khói thuốc” không chỉ là câu chuyện về sức khỏe mà còn liên quan đến văn hóa, môi trường học đường và quyền được sống trong một không gian lành mạnh của mỗi người.

Đặc biệt, SFYC không được xây dựng như một “đội kiểm tra thuốc lá”, càng không phải nơi để phê phán những người đang sử dụng thuốc lá. Thay vào đó, câu lạc bộ hướng tới thay đổi hành vi thông qua sự thấu hiểu, đối thoại, những câu chuyện thật và hình mẫu tích cực từ chính những người trẻ”, chị Hứa Thanh Hoa chia sẻ.

“Có thể hôm nay chúng ta chưa thể làm thay đổi một người đã hút thuốc 50 năm. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể giúp một bạn trẻ không bắt đầu hút thuốc”, chị Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội, Giám đốc dự án Xây dựng môi trường sống lành mạnh và không khói thuốc lá tại ĐHQG Hà Nội.

Lối sống lành mạnh không khói thuốc

Tại lễ ra mắt, Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội Hứa Thanh Hoa giao SFYC nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, câu lạc bộ cần trở thành lực lượng tiên phong xây dựng môi trường ĐHQG Hà Nội không khói thuốc, từ giảng đường, ký túc xá, khuôn viên trường đến các sự kiện và hoạt động Đoàn - Hội.

Ra mắt Ban Chủ nhiệm CLB Thanh niên ĐHQG Hà Nội không khói thuốc (SFYC)

Cùng với đó, hoạt động tuyên truyền cần được chuyển hóa thành những câu chuyện gần gũi với người trẻ. Thay vì chỉ đưa ra thông điệp “thuốc lá có hại”, SFYC được khuyến khích kể những câu chuyện về người trẻ lựa chọn thể thao, từ bỏ thuốc lá, tiết kiệm tiền cho những mục tiêu ý nghĩa hoặc giúp bạn bè bắt đầu hành trình cai thuốc.

Câu lạc bộ cũng được định hướng kết nối với các nhà khoa học, chuyên gia y tế thuộc các đơn vị đào tạo và bệnh viện của ĐHQG Hà Nội, qua đó, đưa kiến thức khoa học về thuốc lá, thuốc lá điện tử, nicotine và các sản phẩm thuốc lá mới đến gần hơn với học sinh, sinh viên.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng SFYC thành mạng lưới thanh niên có sức lan tỏa. Mỗi thành viên không chỉ tham gia hoạt động mà còn trở thành một “điểm phát sóng” của lối sống không khói thuốc, từ đó tạo nên những nhóm nhỏ, chiến dịch nhỏ và từng bước hình thành văn hóa mới trong toàn ĐHQG Hà Nội.

Đặc biệt, với cuộc thi “Sáng tạo vì một thế hệ không khói thuốc”, sinh viên được khuyến khích phát huy khả năng sáng tạo, ứng dụng Internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo để tạo ra những hình thức truyền thông mới, hấp dẫn và phù hợp với giới trẻ.