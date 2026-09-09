Phạm Hoàng Anh: Lãnh đạo trẻ ngành Dược và hành trình không ngừng học hỏi

Từ tài chính đến quản trị doanh nghiệp, Phạm Hoàng Anh lựa chọn không ngừng mở rộng hiểu biết và trải nghiệm. Hành trình ấy gợi mở cho sinh viên một cách nhìn về sự trưởng thành: Chuyên môn là điểm khởi đầu, còn tinh thần học hỏi giúp mỗi người tiếp tục mở rộng khả năng của mình.

Ngành Dược hiện nay đòi hỏi sự cân bằng giữa hiệu quả kinh tế, chất lượng sản phẩm, trách nhiệm xã hội và chiến lược phát triển dài hạn.

Trong hoàn cảnh đó, Phạm Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco, lựa chọn cách tiếp cận quản trị gắn kiến thức với thực tiễn. Anh theo đuổi quan điểm: Tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành năng lực giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị cho tổ chức, cộng đồng.

Từ nền tảng tài chính đến tư duy quản trị doanh nghiệp

Với bằng Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính cùng các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như CPA Australia, CIMA và CGMA, Phạm Hoàng Anh có nền tảng chuyên môn bài bản về tài chính và quản trị.

Năm 2016, Phạm Hoàng Anh gia nhập Traphaco với vai trò Trợ lý Tổng Giám đốc. Đây là dấu mốc đưa anh đến gần hơn với công việc quản trị doanh nghiệp, nơi những kiến thức đã học được thử thách bằng thực tiễn.

Đằng sau mỗi chỉ số là câu chuyện về hiệu quả vận hành, năng lực sản xuất, chiến lược thị trường, chuỗi cung ứng, nguồn nhân lực và những quyết định có thể ảnh hưởng đến cả một tổ chức.

Phạm Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco.

Từ nền tảng tài chính, Phạm Hoàng Anh dần mở rộng phạm vi hiểu biết sang quản trị chiến lược, vận hành, nghiên cứu phát triển, chuyển đổi số và chuỗi cung ứng. Với anh, một nhà quản lý không thể chỉ nhìn doanh nghiệp từ một góc độ chuyên môn mà cần khả năng kết nối nhiều lĩnh vực để nhìn thấy bức tranh tổng thể.

Sự chủ động ấy cho thấy một tư duy nghề nghiệp rộng mở: Học sâu để có điểm tựa, học thêm để hiểu những vấn đề nằm ngoài chuyên môn. Với sinh viên, đây cũng là gợi mở về cách kiến thức của một ngành học có thể kết nối với nhiều công việc khác nhau.

Đưa tri thức vào những quyết định của doanh nghiệp

Những đóng góp trong quá trình công tác giúp anh hai lần được Traphaco vinh danh là “Cá nhân xuất sắc”. Một trong những dấu ấn đáng chú ý gắn với quá trình tham gia xây dựng chiến lược phát triển của doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2021, góp phần định hình mô hình kinh doanh trong những năm tiếp theo.

Lần ghi nhận thứ hai đến trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Khi hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị đều chịu tác động mạnh, đội ngũ quản lý vừa phải duy trì sự ổn định trước mắt, vừa tìm hướng thích ứng lâu dài.

Phạm Hoàng Anh trình bày nội dung tổng quan ngành Dược năm 2024 trong một buổi làm việc tại doanh nghiệp.

Bên cạnh những ghi nhận tại doanh nghiệp, Phạm Hoàng Anh hai lần được Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai (cũ) trao danh hiệu “Lao động có sáng kiến sáng tạo”. Các sáng kiến tập trung vào việc nâng cao hiệu quả quản trị tài chính và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động điều hành doanh nghiệp.

Số hóa hoạt động quản lý, nâng cao chất lượng dữ liệu và tối ưu hóa quy trình không đơn thuần là câu chuyện về công nghệ. Với một người làm quản trị, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn và vận hành hiệu quả hơn.

Đối với ngành Dược Việt Nam, công nghệ cao mở ra cơ hội nâng cao năng lực sản xuất, đồng thời hỗ trợ kiểm soát chất lượng, phát triển sản phẩm, tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tiếp tục học, ngay cả khi đã đứng trên bục giảng

Bên cạnh công việc quản lý, anh còn tham gia chia sẻ kiến thức chuyên môn và giảng dạy chương trình CGMA tại SAPP Academy. Với anh, giảng dạy cũng là một cách tiếp tục học từ chính những điều mình chia sẻ.

Mỗi câu hỏi từ học viên, mỗi góc nhìn mới hay mỗi thay đổi trong môi trường kinh doanh đều đòi hỏi người giảng viên phải cập nhật, kiểm chứng và mở rộng hiểu biết của chính mình. Tinh thần cầu thị thể hiện ở việc có kinh nghiệm để chia sẻ nhưng vẫn sẵn sàng tìm hiểu thêm.

Trong quá trình giảng dạy, Phạm Hoàng Anh không đặt nặng việc ghi nhớ lý thuyết. Điều anh quan tâm hơn là giúp học viên rèn luyện khả năng phân tích vấn đề, tư duy chiến lược và đưa ra quyết định trong những tình huống thực tế.

Những bài toán về hiệu quả hoạt động, quản trị tài chính, quản trị rủi ro hay xây dựng chiến lược được tiếp cận qua chính những vấn đề doanh nghiệp phải đối mặt mỗi ngày, giúp người học hiểu rõ hơn kiến thức có thể được vận dụng ra sao.

Với Phạm Hoàng Anh, những yêu cầu thực tế trong công việc là động lực để tiếp tục cập nhật và mở rộng kiến thức.

Với sinh viên đang xây dựng nền tảng nghề nghiệp, quan điểm của Phạm Hoàng Anh gợi mở một cách nhìn về sự trưởng thành: Thành công không nhất thiết phải đến thật sớm. Mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau, nhưng điều quan trọng là xây dựng được nền tảng đủ vững và giữ được tinh thần học hỏi trong một thế giới luôn thay đổi.

Một hồ sơ đẹp có thể mở ra cơ hội, nhưng khả năng thích nghi, tinh thần trách nhiệm và năng lực tạo ra giá trị mới là những yếu tố giúp một người đi xa hơn từ cơ hội ấy. Với sinh viên, điều này đặt ra một câu hỏi thiết thực: Bên cạnh những gì có thể ghi trong CV, mình đã có thể làm được gì từ kiến thức đã học?

“Lãnh đạo không chỉ là đưa ra quyết định mà còn phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình” là quan điểm mà anh đặc biệt coi trọng trong công việc.

Theo đó, vị trí hay quyền hạn luôn đi cùng trách nhiệm đối với tổ chức, nhân sự và những giá trị doanh nghiệp tạo ra cho xã hội. Tinh thần trách nhiệm ấy có thể được rèn luyện ngay từ thời sinh viên: Hoàn thành phần việc trong một bài tập nhóm, giữ cam kết với tập thể hay nghiêm túc sửa một sai sót của bản thân. Những việc nhỏ là nơi mỗi người bắt đầu xây dựng sự tin cậy.

Trong một ngành đặc thù như Dược phẩm, tư duy này càng có ý nghĩa. Sự phát triển của doanh nghiệp không chỉ được đo bằng doanh thu hay tốc độ tăng trưởng, mà còn gắn với chất lượng sản phẩm, niềm tin của người tiêu dùng và trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng.

Với Phạm Hoàng Anh, hành trình ấy vẫn đang tiếp tục: Học hỏi để hiểu sâu hơn, quản trị để tạo ra giá trị và chia sẻ kinh nghiệm với người trẻ. Từ giảng đường đến công việc, điều có thể mang theo lâu dài chính là khả năng tiếp tục học, kể cả khi đã đi qua những kỳ thi và có trong tay những tấm bằng.