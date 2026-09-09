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Dậy từ 5 giờ vẫn không đón được xe buýt: Sở Xây dựng TPHCM chỉ đạo 'khẩn'

Huế Xuân
Hữu Huy

TPO - Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng trực thuộc Sở Xây dựng TPHCM đã chủ động nắm bắt tình hình đón xe buýt của sinh viên, đồng thời làm việc với các đơn vị vận tải và thống nhất phương án tăng cường xe buýt phục vụ sinh viên ở Ký túc xá thuộc Đại học Quốc gia TPHCM từ ngày 10/9.

Chiều 9/9, thông tin đến Báo Tiền Phong sau bài viết "Dậy từ 5 giờ, sinh viên vẫn không được lên xe buýt ở làng đại học", Sở Xây dựng TPHCM cho biết đã có chỉ đạo khẩn. Theo đó, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng trực thuộc Sở Xây dựng TPHCM sẽ tăng cường xe buýt phục vụ tại Khu A, Khu B Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM.

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Xe buýt chật kín chỗ, sinh viên ở Ký túc xá khu B liên tục "hụt" chuyến vào sáng 9/9

Cụ thể, tăng cường phương tiện đang hoạt động trên tuyến xe buýt số 8 qua trạm xe buýt Ký túc xá khu B, kịp thời vận chuyển sinh viên đến các trường đại học hoặc các khu chức năng vào thời gian cao điểm.

Đồng thời, điều chỉnh biểu đồ chạy xe trên tuyến xe buýt số 170 theo hướng tăng tần suất hoạt động trong thời gian cao điểm sáng; bố trí phương tiện dự phòng, sẵn sàng điều động bổ sung khi lượng hành khách tăng đột biến nhằm hạn chế tình trạng chờ lâu hoặc đông khách cục bộ.

Ngoài ra, trong thời gian triển khai thực hiện, Trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Đại học Quốc gia TPHCM để theo dõi sát tình hình hành khách và hoạt động của từng tuyến để kịp thời điều chỉnh phương án phục vụ theo nhu cầu thực tế, bảo đảm việc đi lại của sinh viên được thuận tiện, an toàn và thông suốt.

[VIDEO] Dậy từ 5 giờ, sinh viên vẫn không lên được xe buýt ở làng đại học TPHCM sáng 9/9

Trước đó vào sáng 9/9, phóng viên Báo Tiền Phong ghi nhận nhiều trường hợp sinh viên ướt đẫm mồ hôi, chờ xe buýt hơn 1 giờ đồng hồ nhưng buộc phải đón xe công nghệ vào phút chót. Một số sinh viên cho biết đã dậy từ 5 giờ sáng nhưng vẫn không kịp "cuộc đua" đi học đúng giờ.

Huế Xuân
Hữu Huy
#Trung tâm Giao thông TPHCM tăng cường xe buýt hỗ trợ sinh viên ký túc xá #Giao thông #Xe buýt #Sinh viên #Ký túc xá #TPHCM #Đại học Quốc gia

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