Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xác minh ngay thông tin về bữa ăn bán trú

TPO - Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu thực hiện ngay việc kiểm tra, xác minh những trường hợp báo chí phản ánh về hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú tại trường học và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan nếu có vi phạm.

Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, trong những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố luôn đặc biệt quan tâm, dành nguồn lực lớn cho công tác giáo dục và đào tạo, chăm lo toàn diện cho sự phát triển của thế hệ trẻ. Nhiều chính sách nhân văn, vượt trội đã được ban hành và triển khai hiệu quả, trong đó có chính sách hỗ trợ kinh phí bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2025 - 2026.

Suất ăn có giá 40.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Trung giã B, Hà Nội gây bức xúc cho phụ huynh.



Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, qua theo dõi thông tin báo chí và dư luận xã hội những ngày đầu năm học 2026 - 2027, công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại một số trường học trên địa bàn thành phố còn bộc lộ một số bất cập.

Trong đó có hiện tượng chất lượng, định lượng suất ăn chưa tương xứng với kinh phí; công tác vận chuyển, giao nhận suất ăn còn chậm trễ; công tác kiểm tra, giám sát thực tế của chính quyền địa phương và nhà trường còn hình thức; việc ứng dụng công nghệ (như ứng dụng HanoiCheck) chưa phát huy triệt để hiệu quả thực tế.

Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo thực hiện ngay việc kiểm tra, xác minh những trường hợp báo chí phản ánh về hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú (tại phường Bồ Đề, xã Trung Giã, xã Thanh Oai…), có biện pháp khắc phục ngay, thông tin kịp thời để học sinh và phụ huynh yên tâm; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan theo quy định nếu có vi phạm.

Đồng thời, Thường trực Thành ủy yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo trong công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn bảo đảm chính sách của thành phố được duy trì, thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

Từng xã, phường, cơ sở giáo dục phải chủ động tự rà soát, kiểm tra, khắc phục những bất cập, hạn chế còn tồn tại; đồng thời, đưa công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh trở thành chuyên nghiệp, bảo đảm chất lượng dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Kết quả báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 20/9/2026.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, tại một số trường học trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra những bất cập trong tổ chức suất ăn cho học sinh. Tại Trường tiểu học Trung Giã suất ăn của học sinh chỉ lèo tèo vài món, còn một số trường bữa ăn bán trú đến quá muộn, khiến học sinh bị đói, gây bức xúc cho các phụ huynh.