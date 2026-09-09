Cú hích livestream đánh thức kinh tế làng nghề Thủ đô

Trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, làn sóng đưa nông sản, sản phẩm OCOP và làng nghề lên các phiên livestream bán hàng đang lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều xã, phường của Hà Nội, mở ra hướng đi thực chất cho kinh tế địa phương.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2026 tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 15%. Để hiện thực hóa chỉ tiêu này, chuyển đổi số không thể chỉ tập trung ở các trung tâm đô thị mà phải đi vào từng ngành, từng địa bàn và từng chủ thể kinh tế. Bám sát Kế hoạch 277/KH-UBND ngày 14/7/2026 của UBND thành phố Hà Nội với mục tiêu đưa tối thiểu 2.000 sản phẩm, dịch vụ lên môi trường số, 126 xã, phường trên địa bàn đã đồng loạt tổ chức các phiên phát trực tiếp (livestream) quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và làng nghề. Đáng chú ý, nhiều lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã trực tiếp tham gia các buổi phát sóng cùng doanh nghiệp và nông dân.

Lãnh đạo xã Suối Hai cùng đại diện các doanh nghiệp tham gia phiên livestream giới thiệu nông sản và sản phẩm OCOP địa phương - Ảnh: Khuất Duyên

Tại xã Suối Hai, phiên phát sóng với chủ đề “Suối Hai - Hương vị Ba Vì - Hương vị của sữa” đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Chương trình có sự hiện diện và chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đỗ Mạnh Hưng cùng Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Mạnh. Bằng việc kết hợp talkshow, trải nghiệm thực tế và giao lưu cùng các nhà sáng tạo nội dung số, chương trình đã kể lại trọn vẹn câu chuyện từ vùng nguyên liệu chăn nuôi bò sữa đến hành trình xây dựng thương hiệu Con Bò Vàng Ba Vì đạt chuẩn OCOP 5 sao. Đến sáng 25/8, chương trình ghi nhận hơn 50.000 lượt xem và tương tác, hơn 1.000 lượt bình luận cùng hơn 600 lượt chia sẻ.

Tại xã Phú Xuyên – nơi hội tụ nhiều nghề truyền thống như khảm trai, may mặc, đồ gỗ mỹ nghệ – các phiên livestream do Ủy ban MTTQ cùng các đoàn thể triển khai cũng tạo chuyển biến rõ nét. Bà Đào Thị Lương, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Anh cho biết, đơn vị đã đưa hơn 60 sản phẩm nông nghiệp và OCOP tự sản xuất, phân phối như mỳ Chũ, bún gạo Lào, cá kho, gà hấp lá sen lên sóng trực tuyến. Phiên livestream thu hút hơn 11.000 lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, giúp lượng đơn hàng của hợp tác xã tăng khoảng 60% so với trước đây. Sự xuất hiện của người đứng đầu chính quyền cơ sở vừa khẳng định tính bảo chứng về chất lượng, vừa là điểm tựa để người dân mạnh dạn tiếp cận phương thức xúc tiến thương mại hiện đại.

Đưa người dân làm chủ thị trường số

Các phiên livestream trực tiếp đang rút ngắn chuỗi cung ứng, xóa bỏ rào cản địa lý và tạo ra kênh tương tác hai chiều tức thì giữa người sản xuất với thị trường tiêu dùng. Người mua an tâm kiểm chứng nguồn gốc, trong khi người nông dân có thể mở rộng tệp khách hàng mà không phụ thuộc vào thương lái. Đây cũng là bước đi nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Xã Phú Xuyên sôi nổi tổ chức các phiên livestream giới thiệu, kết nối, tiêu sản phẩm hàng hóa trên địa bàn. Ảnh: PV

Tuy nhiên, chuyển đổi số nông thôn không chỉ được đo bằng số lượng mã QR, phiên livestream hay số sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử. Đằng sau những công cụ đó là yêu cầu lớn hơn: Thay đổi cách tổ chức sản xuất, quản trị cộng đồng và kết nối thị trường.

Để công nghệ bám rễ bền vững, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường nhấn mạnh, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thấy rõ hiệu quả của công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh và đời sống thường nhật. Bên cạnh đó, lực lượng Tổ công nghệ số cộng đồng cần tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và giao nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm tính thực chất khi hỗ trợ từng hộ gia đình. Công tác truyền thông số phải gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn, tập trung vào thương mại điện tử nông sản, chương trình OCOP, du lịch nông thôn và du lịch cộng đồng nhằm trực tiếp nâng cao thu nhập cho bà con.

Chuyển đổi số nông thôn Hà Nội đang dần chuyển từ những khái niệm công nghệ trừu tượng thành những hoạt động cụ thể, dễ tiếp cận và đo đếm được bằng hiệu quả thực tế. Song để những kết quả này trở thành nền tảng dài lâu, điều cốt lõi không dừng lại ở việc đưa người dân “lên môi trường số”, mà phải giúp họ từng bước làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu và làm chủ thị trường. Đó mới là thước đo cho một vùng nông thôn số thực chất, hiện đại, tạo ra những giá trị mới trong tiến trình phát triển chung của Thủ đô.