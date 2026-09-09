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Người dân chuyển nhầm hơn nửa tỷ đồng

Ngọc Văn

TPO - Ba người dân ở Quảng Ninh và Đà Nẵng chuyển nhầm hơn 620 triệu đồng vào cùng một tài khoản khi giao dịch mua cau trái tại Huế. Lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, hỗ trợ hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm.

Ngày 9/9, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, Công an xã Lộc An vừa hỗ trợ 3 người dân nhận lại hơn 623 triệu đồng, do chuyển khoản nhầm trong quá trình giao dịch mua cau trái trên địa bàn thành phố.

Theo đó, số tiền chuyển nhầm được chuyển vào tài khoản của anh Nguyễn Hữu Hỹ (SN 1992, trú thôn Sư Lỗ, xã Lộc An, TP. Huế).

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Lực lượng công an tại Huế hỗ trợ người dân nhận lại hơn 620 triệu đồng chuyển khoản nhầm khi giao dịch mua cau trái. Ảnh: CACC

Cụ thể, ông Nịnh Văn Lại (SN 1989, trú TP. Quảng Ninh) chuyển nhầm 439,45 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Hiếu (SN 1986, trú TP. Đà Nẵng) chuyển nhầm 18 triệu đồng; ông Huỳnh Tấn Hưng (SN 1984, trú TP. Đà Nẵng) chuyển nhầm 165,55 triệu đồng. Tổng số tiền chuyển nhầm lên tới hơn 623 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lộc An đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc, liên hệ các bên liên quan và hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả số tiền cho những người chuyển nhầm.

Công an TP. Huế khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch chuyển khoản. Khi phát hiện chuyển nhầm tiền, người dân nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý theo quy định.

Ngọc Văn
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