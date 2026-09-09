Lưu Diệc Phi bị chỉ trích trịch thượng

Ngày 9/9, QQ đưa tin Lưu Diệc Phi và Hồ Ngọc Hà cùng tham gia hoạt động của thương hiệu thời trang. Cả hai có ảnh chụp chung với CEO của Bvlgari. Tuy nhiên khi đăng lên Instagram, Lưu Diệc Phi đã cắt ảnh Hồ Ngọc Hà, chỉ giữ lại hai người, trong khi đó Hồ Ngọc Hà đăng bức ảnh gốc.

Sự việc ồn ào trở thành chủ đề hot nhất trên MXH Weibo với hơn 150 triệu lượt đọc, trong đó có nhiều ý kiến trái chiều.

Những người ủng hộ Lưu Diệc Phi cho rằng cô không thân quen với Hồ Ngọc Hà, Instagram là mạng xã hội - nơi cô chủ yếu đăng bài trả quyền lợi cho đối tác - nên việc nữ diễn viên cắt hình ảnh của Hồ Ngọc Hà là khá bình thường. Cũng có người cho rằng đây có thể là hành động của nhân viên và sơ suất không đáng có.

Lưu Diệc Phi chỉ đăng ảnh cùng CEO thương hiệu lên trang cá nhân, hành động cắt minh tinh nước khác tạo nên tranh cãi.

Nhiều người chỉ trích Lưu Diệc Phi kém duyên, hợm hĩnh, thiếu tôn trọng nghệ sĩ nước khác. Trong sự kiện, Lưu Diệc Phi chào hỏi Hồ Ngọc Hà vui vẻ, trò chuyện rôm rả, khiến nữ nghệ sĩ còn cho rằng Lưu Diệc Phi chỉ nhìn qua là đã nhận ra mình.

Dư luận xứ Trung cho rằng Lưu Diệc Phi luôn tỏ thái độ thân thiết các nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế, ngôi sao Hollywood nhưng lại trịch thượng trước nghệ sĩ châu Á, thậm chí cả diễn viên trong giới giải trí Hoa ngữ.

"Hành động này thật thiếu tôn trọng, vậy mà người hâm mộ của cô ấy trình bày lý do một cách rất cao thượng. Nếu người bị cắt bỏ hình ảnh là cô ấy, chắc chắn người hâm mộ sẽ rất tức giận", "Nếu cô ấy không thích chụp cùng nghệ sĩ khác thì có thể xin chụp riêng với CEO của thương hiệu, không có ảnh chụp riêng rồi làm trò rất kỳ quái", "Tôi nhớ nghệ sĩ Việt Nam còn khen ngợi Lưu Diệc Phi nữa, thế mà cuối cùng cô ấy lại hành xử thiếu tinh tế như vậy", "Dù có giả vờ thanh cao đến đâu thì cũng có lúc lộ bản chất thôi, bản chất là vậy rồi", "Mặc dù Instagram của mình thì mình tự quyết định, nhưng có thể chọn không đăng ảnh chụp chung với người ta mà, làm như vậy thành ra trông rất hẹp hòi", "Lưu Diệc Phi giả tạo quá", nhiều khán giả chỉ trích hành động cắt Hồ Ngọc Hà ra khỏi bức ảnh của Lưu Diệc Phi.

Sau khi nhận áp lực từ dư luận, Lưu Diệc Phi đã xóa bức ảnh gây tranh cãi khỏi tài khoản Instagram.

Đây không phải lần đầu Lưu Diệc Phi gây tranh cãi về cách hành xử có phần thiếu tinh tế. Tháng 6, tại Lễ trao giải thưởng truyền hình Bạch Ngọc Lan diễn ra tại Thượng Hải, Lưu Diệc Phi đã không tham gia dù cô là một trong 5 ứng cử viên cho danh hiệu Thị hậu (Nữ chính xuất sắc nhất).

Lưu Diệc Phi bị chỉ trích giả tạo, hợm hĩnh, nâng cao đạp thấp.

Trên MXH Weibo, nhiều người cho rằng Lưu Diệc Phi đã biết trước kết quả và cô không giành chiến thắng, do đó nữ diễn viên không muốn tham gia sự kiện. Tuy nhiên, hành động biến mất khỏi thảm đỏ của Lưu Diệc Phi tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Một số bình luận cho rằng Lưu Diệc Phi không thể chịu được việc mình thua cuộc, thiếu chuyên nghiệp, EQ thấp, kênh kiệu cư xử như nữ hoàng và có tầm nhìn ngắn. Hai từ khóa "Lưu Diệc Phi không đi thảm đỏ" và "Lưu Diệc Phi Bạch Ngọc Lan" đã thu hút tới hơn 60 triệu người đọc.