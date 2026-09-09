Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

TPO - Chiều 9/9 (theo giờ địa phương), tại Sảnh Thánh George, Điện Kremlin, thủ đô Mátxcơva, Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Theo TTXVN, sau lễ đón trong không khí nồng ấm, thắm tình hữu nghị, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác và phát biểu với báo chí.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Đây là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt – Nga, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành nhiều hoạt động quan trọng, gồm hội kiến Thủ tướng Nga M. Mishustin; hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev; hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga V. Matvienko; hội kiến Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã dự chương trình khai trương Không gian Di sản và kết nối văn hóa Việt – Nga, dự Diễn đàn Khoa học công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga với chủ đề “Kết nối công nghệ chiến lược”.

Việt Nam và Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp trong suốt hơn 75 năm qua.

Quan hệ chính trị giữa hai nước có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố. Hai bên phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế. Trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên, tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga.