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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump dọa tấn công 'nhiều hơn nữa' các tàu chở dầu của Iran

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã đánh chìm khoảng 9 tàu chở dầu của Iran và cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Tehran gia tăng quanh eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã đánh chìm khoảng 9 tàu chở dầu của Iran và cảnh báo sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công, trong bối cảnh đối đầu giữa Mỹ và Tehran tiếp tục leo thang quanh eo biển Hormuz.

"Chúng tôi đã đánh chìm khoảng chín tàu chở dầu của họ. Các bạn sẽ thấy nhiều hơn nữa", ông Trump nói với các phóng viên hôm 9/9. Tổng thống Mỹ không nêu cụ thể những mục tiêu tiếp theo hay thời điểm Washington có thể tiến hành các cuộc tấn công.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận lực lượng Mỹ đã tấn công 8 tàu chở dầu thô của Iran trong hai chiến dịch gần đây. Theo CENTCOM, ba tàu bị tấn công hôm 5/9 và năm tàu khác bị nhắm mục tiêu vào ngày 8/9.

CENTCOM cho biết năm tàu gồm Kaviz, Charminar, Horizon 1 và Riesco ở Vịnh Oman, cùng tàu Derya gần đảo Kharg - một trong những trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Iran. Lực lượng Mỹ cho biết đã yêu cầu thủy thủ đoàn rời tàu trước khi các tàu bị tấn công và vô hiệu hóa.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo Tehran sẽ tiếp tục phải đối mặt với tổn thất nếu nhắm mục tiêu vào các tàu hải quân Mỹ.

"Đêm qua họ mất thêm năm chiếc nữa. Bốn chiếc bị hư hại, một chiếc bị đánh chìm", ông Rubio nói, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục gây sức ép kinh tế lên Iran.

Phía Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 10 tàu gần eo biển Hormuz, trong đó có hai tàu chiến Mỹ và tám tàu chở dầu. Tuy nhiên, CENTCOM phủ nhận việc các tàu chiến Mỹ bị tấn công.

Tehran cũng được cho là đã phóng tên lửa đạn đạo về phía căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo các thủy thủ đoàn trên những tàu chở dầu hoạt động gần Bahrain và Kuwait rời tàu trước nguy cơ bị tấn công.

Diễn biến mới làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz - một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu. Giá dầu Brent đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng khi thị trường lo ngại xung đột có thể tiếp tục lan rộng.

Tuy nhiên, ông Trump dự đoán giá dầu sẽ ổn định và cuộc chiến với Iran có thể kết thúc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11. Tổng thống Mỹ cho rằng Tehran đang gặp khó khăn và không thể duy trì cuộc đối đầu lâu hơn.

"Tôi nghĩ cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử vì họ không thể cầm cự được nữa", ông Trump nói.

Khi được hỏi về khả năng nối lại đàm phán với Tehran, Tổng thống Trump nói Washington "không tìm kiếm điều đó", mặc dù ông để ngỏ khả năng các cuộc đàm phán vẫn có thể diễn ra.

Theo ông Trump, bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai sẽ không chỉ tập trung vào chương trình hạt nhân mà còn bao gồm nhiều vấn đề khác liên quan đến Iran.

Quỳnh Như
RT
#Tổng thống Trump #Iran #tàu dầu #eo biển Hormuz #xung đột Trung Đông #dầu mỏ #bầu cử Mỹ

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