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Pháp luật

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Bắt nhóm nghi phạm cướp tài sản ở trung tâm TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Công an phường Bến Thành phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM truy xét, bắt 4 nhi phạm cướp tài sản tại Công viên 23/9 sau khoảng 1 giờ 30 phút nhận được tin báo.

Ngày 10/9, Công an phường Bến Thành (TPHCM) cho biết đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM củng cố hồ sơ, điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu vực Công viên 23/9.

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Hình ảnh ghi nhận vụ việc xảy ra tại Công viên 23/9.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ10 ngày 9/9, Tổ tuần tra 363 Công an phường Bến Thành tiếp nhận tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại khu B Công viên 23/9 (phường Bến Thành).

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Công an phường Bến Thành đến hiện trường xác minh, đồng thời triển khai truy xét những người liên quan.

Công an phường Bến Thành sau đó phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Đến khoảng 16 giờ 45 cùng ngày, tức khoảng 1 giờ 30 phút sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng xác định và bắt giữ 4 nghi phạm tại một quán ăn.

Những người bị bắt gồm L.V.L (SN 1997), V.N.C (SN 2008), N.V.T (SN 1996) và T.V.D (SN 2001). Trong số này, N.V.T có 6 tiền án, 1 tiền sự cướp giật tài sản bắt năm 2020.

Theo Công an phường Bến Thành, qua làm việc ban đầu, những người này thừa nhận cùng thực hiện hành vi cướp tài sản.

Hiện cả 4 nghi phạm được đưa về trụ sở Công an phường Bến Thành. Công an phường đang phối hợp PC02 tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ diễn biến, vai trò của từng người và xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
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