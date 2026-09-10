Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump gây xôn xao vì tặng số tiền 'khủng' cho trợ lý thân cận

Minh Hạnh

TPO - Theo các thông tin tài chính mới được chính quyền công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao tặng những món quà bằng tiền mặt cho bốn trợ lý Nhà Trắng vào dịp lễ.

8c3278bb-11f2-4bc5-8582-a082dbaf00ab.jpg
Bà Natalie Harp. (Ảnh: Getty Images)

Trong đó, trợ lý điều hành Natalie Harp nhận được 45.000 USD. Cố vấn truyền thông Margo Martin và Phó giám đốc phụ trách các hoạt động tại Phòng Bầu dục Chamberlain Harris cũng nhận được khoản tiền 45.000 USD. Giám đốc phụ trách các hoạt động tại Phòng Bầu dục Walt Nauta nhận được khoản quà tặng trị giá 20.000 USD.

Các khoản quà tặng này được ghi nhận trong tờ khai tài chính thường niên của các nhân viên, vừa được chính quyền công bố. Theo báo cáo công khai về mức lương mà Nhà Trắng gửi lên Quốc hội, các nữ trợ lý Natalie Harp, Margo Martin và Chamberlain Harris có thu nhập hằng năm là 150.000 USD, còn ông Walt Nauta nhận mức lương 175.000 USD/năm.

Một quan chức Nhà Trắng chia sẻ với hãng tin AP, rằng ông Trump "có thói quen lâu nay là tặng quà Giáng sinh cho những người thân cận, bao gồm cả nhân viên và trợ lý”.

Quan chức này không cho biết liệu có nhân viên nào khác nhận được những món quà tương tự từ Tổng thống hay không, nhưng nói thêm rằng các khoản tiền mặt này không liên quan đến "nhiệm vụ chính thức của các cá nhân tại cơ quan nhà nước, và do đó hoàn toàn hợp lệ theo các quy định pháp lý và chuẩn mực đạo đức liên quan”.

Richard Painter, cựu luật sư phụ trách vấn đề đạo đức tại Nhà Trắng, đã chỉ trích hành động tặng tiền mặt của ông Trump. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông viết: "Nhân viên Nhà Trắng không phải là người gác cửa. Mức lương là cố định. Chấm hết". Ông Painter cũng ám chỉ quy định của liên bang, cấm nhân viên chính phủ nhận bất kỳ khoản "bổ sung thu nhập" nào ngoài lương.

Trợ lý điều hành Natalie Harp luôn sát cánh bên ông Trump và nổi tiếng với việc mang theo máy in cầm tay để in các bài báo cũng như bài đăng trên mạng xã hội có nội dung tích cực cho Tổng thống - người thích đọc thông tin quan trọng trên giấy hơn là trên màn hình.

2024-trump-faces-34-felony.jpg
Bà Margo Martin. (Ảnh: Reuters)

Cố vấn truyền thông Margo Martin bắt đầu với vai trò trợ lý báo chí Nhà Trắng từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, và đã theo chân ông đến Palm Beach (Florida) để hỗ trợ điều hành các hoạt động truyền thông sau khi ông thất bại trước đối thủ Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Bà đã trở lại Nhà Trắng cùng ông Trump sau chiến thắng của ông vào năm 2024.

Phó giám đốc phụ trách các hoạt động tại Phòng Bầu dục Chamberlain Harris trong năm nay đã được ông Trump bổ nhiệm vào Ủy ban Mỹ thuật Mỹ, cơ quan có thẩm quyền giám sát dự án cải tạo phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng của tổng thống.

Giám đốc phụ trách các hoạt động tại Phòng Bầu dục Walt Nauta từng bị buộc tội trong vụ án liên quan đến cách xử lý tài liệu mật của ông Trump, nhưng cáo buộc này đã được hủy bỏ.

Minh Hạnh
CNN, AP
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #trợ lý Tổng thống Mỹ #tiền thưởng #nữ trợ lý của Tổng thống Mỹ #Nhà Trắng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe