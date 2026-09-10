Tổng thống Mỹ Trump gây xôn xao vì tặng số tiền 'khủng' cho trợ lý thân cận

TPO - Theo các thông tin tài chính mới được chính quyền công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao tặng những món quà bằng tiền mặt cho bốn trợ lý Nhà Trắng vào dịp lễ.

Bà Natalie Harp. (Ảnh: Getty Images)

Trong đó, trợ lý điều hành Natalie Harp nhận được 45.000 USD. Cố vấn truyền thông Margo Martin và Phó giám đốc phụ trách các hoạt động tại Phòng Bầu dục Chamberlain Harris cũng nhận được khoản tiền 45.000 USD. Giám đốc phụ trách các hoạt động tại Phòng Bầu dục Walt Nauta nhận được khoản quà tặng trị giá 20.000 USD.

Các khoản quà tặng này được ghi nhận trong tờ khai tài chính thường niên của các nhân viên, vừa được chính quyền công bố. Theo báo cáo công khai về mức lương mà Nhà Trắng gửi lên Quốc hội, các nữ trợ lý Natalie Harp, Margo Martin và Chamberlain Harris có thu nhập hằng năm là 150.000 USD, còn ông Walt Nauta nhận mức lương 175.000 USD/năm.

Một quan chức Nhà Trắng chia sẻ với hãng tin AP, rằng ông Trump "có thói quen lâu nay là tặng quà Giáng sinh cho những người thân cận, bao gồm cả nhân viên và trợ lý”.

Quan chức này không cho biết liệu có nhân viên nào khác nhận được những món quà tương tự từ Tổng thống hay không, nhưng nói thêm rằng các khoản tiền mặt này không liên quan đến "nhiệm vụ chính thức của các cá nhân tại cơ quan nhà nước, và do đó hoàn toàn hợp lệ theo các quy định pháp lý và chuẩn mực đạo đức liên quan”.

Richard Painter, cựu luật sư phụ trách vấn đề đạo đức tại Nhà Trắng, đã chỉ trích hành động tặng tiền mặt của ông Trump. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông viết: "Nhân viên Nhà Trắng không phải là người gác cửa. Mức lương là cố định. Chấm hết". Ông Painter cũng ám chỉ quy định của liên bang, cấm nhân viên chính phủ nhận bất kỳ khoản "bổ sung thu nhập" nào ngoài lương.

Trợ lý điều hành Natalie Harp luôn sát cánh bên ông Trump và nổi tiếng với việc mang theo máy in cầm tay để in các bài báo cũng như bài đăng trên mạng xã hội có nội dung tích cực cho Tổng thống - người thích đọc thông tin quan trọng trên giấy hơn là trên màn hình.

Bà Margo Martin. (Ảnh: Reuters)

Cố vấn truyền thông Margo Martin bắt đầu với vai trò trợ lý báo chí Nhà Trắng từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, và đã theo chân ông đến Palm Beach (Florida) để hỗ trợ điều hành các hoạt động truyền thông sau khi ông thất bại trước đối thủ Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Bà đã trở lại Nhà Trắng cùng ông Trump sau chiến thắng của ông vào năm 2024.

Phó giám đốc phụ trách các hoạt động tại Phòng Bầu dục Chamberlain Harris trong năm nay đã được ông Trump bổ nhiệm vào Ủy ban Mỹ thuật Mỹ, cơ quan có thẩm quyền giám sát dự án cải tạo phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng của tổng thống.

Giám đốc phụ trách các hoạt động tại Phòng Bầu dục Walt Nauta từng bị buộc tội trong vụ án liên quan đến cách xử lý tài liệu mật của ông Trump, nhưng cáo buộc này đã được hủy bỏ.