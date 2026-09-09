Tử hình kẻ mang súng từ Đà Nẵng ra Quảng Trị, sát hại tài xế rồi truy sát bố mẹ vợ

TPO - Sau khi dùng súng sát hại tài xế taxi để cướp ô tô, Nguyễn Ngọc Đạo lái xe đến nhà bố mẹ vợ, tiếp tục nổ súng truy sát khiến mẹ vợ tử vong, bố vợ bị thương tích 85%.

Ngày 9/9, sau một ngày xét xử, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị; tạm trú TP Đà Nẵng) tử hình về tội "Giết người", 12 năm tù về tội "Cướp tài sản" và 1 năm tù về tội "Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt, bị cáo Đạo phải chấp hành án tử hình.

Toàn cảnh phiên toà.

Thực hiện hành vi đến cùng

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng và với gia đình nhà vợ, Đạo nảy sinh ý định sát hại bố mẹ vợ để trả thù. Ngày 26/3, Đạo mang theo súng tự chế, đạn và dao từ Đà Nẵng về Quảng Trị. Khoảng 21h cùng ngày, khi taxi do anh B.T.S. điều khiển đến khu vực rừng keo tràm thuộc thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú, Đạo yêu cầu tài xế dừng xe.

Sau khi đề nghị mượn ô tô nhưng không được đồng ý, Đạo nảy sinh ý định cướp xe. Khi anh S. bỏ chạy, Đạo dùng súng bắn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Đạo đưa thi thể tài xế vào khu vực rừng rồi lấy chiếc Mitsubishi Xpander, trị giá khoảng 380 triệu đồng, tiếp tục di chuyển đến nhà bố mẹ vợ.

Khoảng 22h, Đạo đến nhà bố mẹ vợ tại thôn Tân Bình, xã Kim Điền. Sau khoảng 20 phút ngồi ở phòng khách, Đạo cầm súng đến trước phòng ngủ, bắn ông P.V.H. (bố vợ) vào vùng đầu.

Đại diện VKSND công bố cáo trạng tại phiên toà.

Phát hiện sự việc, bà Đ.T.T.T. (mẹ vợ Đạo) bỏ chạy khỏi nhà. Đạo cầm súng đuổi theo và liên tiếp nổ súng. Bà T. chạy vào một quán cắt tóc gần đó tìm nơi ẩn náu nhưng vẫn bị Đạo truy đuổi.

Hậu quả, bà T. tử vong do đa chấn thương; ông H. bị thương nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể 85%. Cơ quan tố tụng xác định việc Đạo liên tục truy đuổi, nổ súng khi nạn nhân tìm cách chạy thoát thuộc tình tiết “cố tình thực hiện tội phạm đến cùng”.

Mua linh kiện trên mạng về chế tạo súng

Kết quả giám định xác định khẩu súng Đạo sử dụng là súng tự chế, bắn đạn cỡ 5,6 mm và thuộc vũ khí quân dụng. Trước khi gây án, Đạo mua linh kiện qua mạng xã hội để chế tạo súng và mua 250 viên đạn.

Nguyễn Ngọc Đạo bị tuyên tử hình.

Sau khi gây án, Đạo livestream trên mạng xã hội nói về hoàn cảnh gia đình và nguyên nhân dẫn đến việc tấn công bố mẹ vợ. Được lực lượng công an và người thân vận động, Đạo sau đó giao nộp súng, dao, điện thoại và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Ngọc Đạo đặc biệt nguy hiểm, mang tính chất côn đồ, bị cáo liên tiếp sử dụng súng tấn công các nạn nhân, xâm phạm nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của người khác.

Ngoài hình phạt tử hình, HĐXX buộc Đạo bồi thường cho vợ và các con của tài xế taxi 916 triệu đồng, trong đó gia đình bị cáo đã bồi thường 118 triệu đồng; đồng thời bồi thường cho gia đình bố mẹ vợ hơn 450 triệu đồng.