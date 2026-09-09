TPHCM: Xử lý 5 trường hợp bay flycam trong vùng cấm

TPO - Từ ngày 28/8 đến 4/9, Công an phường Dĩ An (TPHCM) phát hiện, xử lý 5 trường hợp sử dụng flycam vi phạm quy định tại khu vực thuộc vùng cấm bay.

Ngày 9/9, Công an phường Dĩ An (TPHCM) thông tin, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, đơn vị đã phát hiện 5 trường hợp sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV), drone, flycam không đúng quy định.

Công an phường Dĩ An phát hiện, xử lý 5 trường hợp sử dụng thiết bị bay không người lái vi phạm quy định. Ảnh: Công an phường Dĩ An

Các trường hợp vi phạm được phát hiện trong khoảng thời gian từ ngày 28/8 đến 4/9. Công an phường đã tiến hành xử lý theo quy định, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định liên quan đến việc đăng ký, quản lý và hoạt động của thiết bị bay không người lái.

Theo Công an phường Dĩ An, địa bàn phường nằm trong phạm vi vùng cấm bay. Do đó, người dân không được tự ý điều khiển UAV, drone, flycam và các thiết bị bay không người lái khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tại khu vực Bình Dương trước đây, ngoài phường Dĩ An, các phường Đông Hòa, Lái Thiêu và Bình Hòa cũng thuộc phạm vi vùng cấm bay.

Công an phường Dĩ An đề nghị người dân chủ động tìm hiểu các quy định trước khi sử dụng flycam, drone; thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký, xin phép và chấp hành quy định về quản lý, hoạt động bay.

Việc tuân thủ quy định về sử dụng thiết bị bay không người lái nhằm tránh các vi phạm, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và trật tự trên địa bàn.