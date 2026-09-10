Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Giải thưởng Hòa bình Lev Tolstoy

TPO - Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Hòa bình quốc tế Lev Tolstoy trân trọng trao giải thưởng năm 2026 tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ghi nhận những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho sự nghiệp củng cố hòa bình, tăng cường hợp tác và hiểu biết giữa các dân tộc.

Chiều tối 9/9 (giờ địa phương), tại Điện Kremlin, thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026.

Cùng dự có Tổng thống Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin; Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko.

Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Hòa bình quốc tế Lev Tolstoy trân trọng trao giải thưởng năm 2026 tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nhân dân Nga luôn dành sự tôn trọng chân thành và lòng ngưỡng mộ đối với bản lĩnh, ý chí, lòng dũng cảm của nhân dân Việt Nam - dân tộc đã kiên cường vượt qua những thử thách khắc nghiệt của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhân dân Việt Nam thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, của quan hệ hữu nghị với các nước, của lao động và sáng tạo. Tinh thần ấy hài hòa với học thuyết nhân văn của Lev Tolstoy.

Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao quyết định của Hội đồng trao Giải thưởng Hòa bình mang tên Lev Tolstoy năm nay tặng nhà lãnh đạo Việt Nam.

Tổng thống Nga khẳng định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một nhà hoạt động chính trị có uy tín, có tầm nhìn xa, một người yêu nước chân chính, đã lựa chọn con đường tận tụy phụng sự Tổ quốc và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định giải thưởng này là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nga và Việt Nam, thông qua những nỗ lực tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga, phát triển những liên hệ kinh tế, văn hóa và nhân văn giữa hai dân tộc.

Trong không khí trang trọng và hữu nghị, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng đã trao Giải thưởng Hòa bình quốc tế Lev Tolstoy năm 2026 tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, để ghi nhận những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với sự nghiệp củng cố hòa bình, tăng cường hợp tác và hiểu biết giữa các dân tộc; những đóng góp thúc đẩy công bằng, tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời lan tỏa ra thế giới truyền thống yêu chuộng hòa bình, tinh thần nhân văn và đối thoại của đất nước, con người Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ trao tặng. Ảnh: TTXVN

Trân trọng đón nhận Giải thưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân ông, mà còn thể hiện sự đánh giá cao truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, cũng như những đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và tin cậy, giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.