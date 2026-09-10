Đồng Nai điều chỉnh giao thông tại 'điểm đen' sau tai nạn 3 người tử vong

TPO - Sau vụ tai nạn thương tâm làm 3 người chết, 1 người bị thương tại nút giao Cổng 11 (phường Phước Tân), Sở Xây dựng TP Đồng Nai đã lên phương án điều chỉnh giao thông tại khu vực này để giảm thiểu tai nạn không đáng có do xe tải trọng lớn gây ra.

Tối 9/9, đại diện Sở Xây dựng TP Đồng Nai cho biết, sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Cổng 11, phường Phước Tân khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương, đơn vị đã mời Công an, Khu Quản lý đường bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường và thống nhất các giải pháp nhằm giảm xung đột giữa các dòng phương tiện.

Nút giao Cổng 11, phường Phước Tân được đánh giá là "điểm đen" về tai nạn giao thông

Sau khi kiểm tra thực tế, các đơn vị liên quan đánh giá, lưu lượng xe qua khu vực ngày càng tăng. Phương tiện từ nhiều hướng cùng đổ về nút giao, thực hiện các hướng đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, chuyển hướng khiến các dòng xe liên tục giao cắt.

Khi lượng phương tiện cùng lúc tăng cao, khoảng cách giữa các dòng xe bị thu hẹp, những điểm giao cắt vốn đã phức tạp càng trở nên căng thẳng. Đặc biệt, sự đan xen giữa xe máy với các phương tiện tải trọng lớn làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông.

Trên cơ sở kiểm tra hiện trường, đánh giá tình hình thực tế và trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị, các bên thống nhất tiếp tục thực hiện, điều chỉnh một số giải pháp tổ chức giao thông nhằm tăng cường an toàn giao thông, hạn chế xung đột giữa các dòng phương tiện và nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông tại khu vực nút giao Cổng 11.

Theo đó, đảo giao thông sẽ được lắp đặt trở lại tại khu vực nút giao nhằm phân định rõ các hướng lưu thông, hạn chế phương tiện đi sai hướng, cắt dòng và tăng khả năng nhận biết của người điều khiển phương tiện. Cùng với việc bố trí lại đảo giao thông, biển báo hạn chế phương tiện trên quốc lộ 51 cũng được điều chỉnh.

Lối ra đường Võ Nguyên Giáp dành cho xe ô tô và xe tải hướng về Ngã tư Vũng Tàu từ nút giao Cổng 11

Theo phương án mới, biển báo cấm xe sơ-mi rơ-moóc theo hướng từ Long Thành vào nút giao Cổng 11 để rẽ trái về Ngã tư Vũng Tàu sẽ được thay bằng biển “cấm ô tô lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ Long Thành vào nút giao Cổng 11 để rẽ trái về Ngã tư Vũng Tàu”. Như vậy, phạm vi hạn chế được mở rộng từ xe sơ-mi rơ-moóc sang toàn bộ ô tô theo hướng lưu thông này, nhằm giảm lượng phương tiện đi vào khu vực xung đột tại nút giao.

Ngoài ra, tại các hướng vào vòng xoay sẽ được bổ sung vạch dừng xe ô tô và đèn tín hiệu xanh - đỏ với khoảng cách phù hợp, giúp người điều khiển phương tiện có đủ thời gian quan sát, chấp hành tín hiệu và dừng đúng vị trí. Một giải pháp khác được xác định có ý nghĩa lâu dài là mở rộng mặt đường tại hướng từ đường Võ Nguyên Giáp rẽ phải vào đường Bùi Văn Hòa và từ cầu Suối Quan rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp.

Việc mở rộng nhằm tăng không gian lưu thông, đặc biệt cho xe máy, qua đó hạn chế nguy cơ xung đột với các phương tiện có kích thước lớn. Trong quá trình thực hiện, cảnh sát giao thông sẽ hỗ trợ điều tiết, phân luồng, bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế ùn tắc và các điểm xung đột phát sinh.

Sau khi phương án mới được đưa vào khai thác, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn người tham gia giao thông, xử lý các trường hợp không chấp hành và theo dõi những bất cập để kịp thời điều chỉnh.