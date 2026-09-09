Đồng Tháp bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh

TPO - Bà Phạm Thị Ngọc Đào - Giám đốc Sở Nội vụ và ông Ngô Huỳnh Quang Thái - Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 9/9, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ 4 (họp chuyên đề), để kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Quang Khôi, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp vì chuyển công tác.

Lãnh đạo HĐND tỉnh Đồng Tháp tặng hoa Uỷ viên UBND tỉnh vừa được bầu và miễn nhiệm.

Đồng thời, HĐND tỉnh Đồng Tháp bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Phạm Thị Ngọc Đào - Giám đốc Sở Nội vụ, ông Ngô Huỳnh Quang Thái - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.