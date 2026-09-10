Điện thoại gập iPhone Duo giá 1.999 USD của Apple có gì?

TPO - Apple đã định nghĩa lại dòng điện thoại thông minh chủ lực của mình bằng việc ra mắt Duo - một chiếc iPhone màn hình gập có giá khởi điểm 1.999 USD. Hãng đặt cược rằng, thiết kế mới cùng cam kết về quyền riêng tư dữ liệu sẽ giúp Apple vượt lên trên các đối thủ vốn đã bán điện thoại gập từ nhiều năm nay.

Theo Reuters, iPhone Duo có thể khuấy động một phân khúc thị trường vốn bị thống trị bởi Samsung và các công ty Trung Quốc như Huawei. Sản phẩm của những hãng này vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận đối tượng khách hàng đại chúng thay vì chỉ giới hạn ở một nhóm nhỏ người dùng chuyên biệt.

Các nhà phân tích từ lâu đã nhận định rằng, sự gia nhập của Apple có thể là cú hích cần thiết cho dòng điện thoại gập, giúp đưa kiểu dáng thiết bị này trở nên phổ biến rộng rãi, tương tự như cách hãng đã làm với đồng hồ thông minh và tai nghe không dây.

Điện thoại iPhone Duo có kích thước và hình dáng tựa như một cuốn hộ chiếu với các cạnh được bo tròn. Khi mở ra, máy hiển thị màn hình ngang kích thước 19 cm (theo đường chéo màn hình), đồng thời cũng có thể xem ở chế độ dọc.

Ở mặt trước, khi điện thoại gập lại, có một màn hình đơn nhỏ hơn. Theo công bố của Apple, đây là chiếc điện thoại mỏng nhất của hãng (khi mở). Tuy nhiên, Duo vẫn dày hơn các mẫu điện thoại gập từ các đối thủ Trung Quốc.

Tân CEO Apple John Ternus cầm mẫu điện thoại gập iPhone Duo tại sự kiện ra mắt ở California hôm 9/9. (Ảnh: Reuters)

Tân Giám đốc điều hành (CEO) Apple John Ternus là người chủ trì sự kiện công bố đợt cải tiến đáng chú ý nhất đối với sản phẩm chủ lực của Apple, kể từ khi iPhone X ra mắt vào năm 2017. Trong năm tài chính gần nhất, iPhone đã mang về doanh thu 209,6 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng doanh số của Apple.

Ông Ternus chỉ trích các mẫu điện thoại gập hiện có là cồng kềnh và không phù hợp cho các tác vụ thông thường như cuộn trang hay xem video. Ông cho biết, Duo được thiết kế để mang lại trải nghiệm giống như iPad trên một thiết bị bỏ túi, nhờ vào bản lề tùy chỉnh, hệ thống màn hình kép với tỷ lệ khung hình đồng nhất và phần thân máy mới làm bằng titan.

"Nó hoàn toàn mới mẻ, nhưng đồng thời cũng vô cùng quen thuộc. Với kích thước tương đương cuốn hộ chiếu, iPhone Duo mang lại cảm giác quen thuộc khi cầm nắm và thoải mái khi sử dụng bằng một tay”, ông Ternus chia sẻ.

Các công ty công nghệ khác đã có những phản ứng hài hước về sự kiện ra mắt này. Duolingo - ứng dụng học ngoại ngữ với linh vật cú xanh tên là Duo - đã đăng dòng trạng thái trên X với nội dung: "Chúng tôi bị đạo nhái”, kèm theo các biểu tượng cảm xúc cười ra nước mắt. Bài đăng này đã nhận được thông điệp "đồng cảm" từ Samsung Mobile US - công ty kinh doanh điện thoại gập - với lời nhắn: "Họ cũng sao chép chúng tôi”.

iPhone Duo thu hút sự quan tâm đặc biệt. (Ảnh: Reuters)

Dự báo tích cực

Theo Reuters, ông Ternus sẽ phải thuyết phục khách hàng của Apple rằng họ cần một thiết bị màn hình gập có giá khoảng 2.000 USD. Đây là mức giá cao kỷ lục đối với một thương hiệu toàn cầu vốn định hình khái niệm "hàng xa xỉ đại chúng". Các công ty phân tích như International Data Corporation dự đoán Apple sẽ bán sạch số lượng iPhone màn hình gập sản xuất ra và chiếm 40% thị phần của phân khúc đầy lợi nhuận này vào cuối năm sau.

Apple định vị iPhone Duo là thiết bị hỗ trợ năng suất công việc, có khả năng quản lý các cuộc gọi Zoom với nhiều người tham gia, cũng như hiển thị bao quát hơn trên ứng dụng nhắn tin Slack. Màn hình lớn hơn của iPhone Duo sẽ hỗ trợ hiển thị nhiều cửa sổ ứng dụng cùng lúc - một bước đi nhằm tối ưu hóa năng suất mà Apple từng áp dụng trên một số dòng iPad.

(Ảnh: Reuters)

Apple cho biết iPhone Duo - lên kệ từ ngày 23/10 - sẽ được trang bị chip A20 Pro để vận hành màn hình cùng chip modem C2 mới do chính Apple thiết kế. Đây là một phần trong lộ trình giảm sự phụ thuộc vào chip dữ liệu không dây của Qualcomm.

Pin của máy hỗ trợ 24 giờ sử dụng hỗn hợp ở chế độ màn hình kép, và có thể sạc đầy 50% dung lượng chỉ trong khoảng 20 phút.

"Apple xuất hiện muộn hơn nhiều so với các đối thủ khác, nhưng lại bước vào và thiết lập luật chơi. Apple gia nhập thị trường màn hình gập và chỉ trong một bài thuyết trình, họ đã định ra mức giá cũng như tiêu chuẩn mà mọi đối thủ cạnh tranh sau này sẽ phải lấy đó làm thước đo”, Francisco Jeronimo - Phó chủ tịch phụ trách mảng Dữ liệu và Phân tích Thiết bị tại IDC EMEA - nhận định.

"Cuộc chiến thực sự nằm ở Trung Quốc, nơi Huawei đang nắm giữ gần 80% thị phần điện thoại màn hình gập. Apple vừa mang đến cho người mua tại Trung Quốc một lý do để chú ý. Huawei hiện đang thống trị thị trường màn hình gập ở Trung Quốc, nhưng Apple vừa trao cho người tiêu dùng nước này lý do thực sự thuyết phục đầu tiên để cân nhắc lại lựa chọn của mình”.

Quyền riêng tư trong thời đại AI

Cựu CEO Tim Cook đã chuyển giao sân khấu cho Ternus ngay đầu buổi thuyết trình bằng một đoạn video ghi lại cuộc tranh luận vui vẻ về cách bắt đầu sự kiện. Video kết thúc với cảnh quay cận cảnh Cook, nói rằng: "Không phải tôi đâu. Là cậu ấy”, rồi chỉ tay về phía tân CEO.

iPhone Duo có giá khởi điểm 1.999 USD cho bản 256 GB, 2.199 USD cho bản 512 GB, 2.599 USD cho bản 1TB, 3.199 USD cho bản 2TB.

Ông Ternus mô tả nền tảng iPhone như một trung tâm AI cá nhân chú trọng vào quyền riêng tư, đồng thời chỉ ra rằng các bên khác thường muốn thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân. "Thành thật mà nói, niềm tin cũng có giới hạn khi bạn không còn quyền kiểm soát dữ liệu của chính mình”, ông nói. "Đó là lý do vì sao Apple Intelligence hoạt động trên thiết bị bất cứ khi nào có thể”.

Lilian Rincon - người phụ trách các sản phẩm AI của Apple và mới gia nhập công ty sau khi rời Google hồi đầu năm nay - đã giới thiệu phiên bản trợ lý ảo Siri được nâng cấp.

Apple cũng trình làng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max - những phiên bản mới nhất thuộc dòng sản phẩm điện thoại màn hình phẳng danh tiếng của Apple.

Giá khởi điểm cho iPhone 18 Pro và Pro Max lần lượt là 1.199 USD và 1.299 USD, tăng 100 USD so với mức giá khởi điểm của iPhone 17 Pro và Pro Max.

iPhone 18 Pro cũng sẽ được trang bị chip A20 Pro mới, mang lại những cải tiến giúp các mô hình AI tiên tiến có thể vận hành trực tiếp trên thiết bị.

Cập nhật về AirPods và Apple Watch

Tại sự kiện, Apple cũng công bố một tính năng nhằm giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về hình ảnh do AI tạo ra hoặc bị chỉnh sửa. Hãng đã giới thiệu một tiêu chuẩn mới mang tên "Apple Reference Image" (Hình ảnh tham chiếu Apple) để xác thực tính nguyên bản của các bức ảnh chụp bằng camera trên iPhone 18 Pro, đồng thời cho biết sẽ hỗ trợ tiêu chuẩn SynthID nhằm nhận diện hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI. Tuy nhiên, tính năng Apple Reference Image sẽ không khả dụng tại thị trường Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Trung Quốc.

AirPods và Apple Watch mới. (Ảnh: Reuters)

Công ty cũng thông báo về phiên bản AirPods mới có giá khởi điểm 129 USD đi kèm tính năng chống ồn.

Ngoài ra, Apple còn ra mắt Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4. Các sản phẩm này được định vị là những bản nâng cấp quan trọng tập trung vào sức khỏe, sở hữu các tính năng mới giúp đo lường khả năng phục hồi và thể trạng, cũng như cải thiện khả năng theo dõi nhịp tim.

Ông Sanjay Mehrotra - Giám đốc điều hành của Micron - đã tham dự sự kiện ra mắt này. Đây là điều đáng chú ý vì Apple hiếm khi dành vị trí nổi bật cho các nhà cung cấp tại những sự kiện như vậy.

Khi Apple tích hợp thêm nhiều tính năng AI vào iPhone và các sản phẩm khác, nhu cầu về bộ nhớ hiệu năng cao đã gia tăng, qua đó nâng cao vai trò chiến lược của các nhà cung cấp như Micron, đặc biệt là trong bối cảnh thiếu hụt chip nhớ trên toàn cầu.