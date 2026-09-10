Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai trương phòng xét nghiệm mới của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, giá trị lớn nhất của công trình là năng lực phát hiện, cảnh báo sớm và cung cấp bằng chứng khoa học phục vụ cho hoạch định chính sách được triển khai nhằm phòng, chống dịch bệnh.

Chiều 9/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ khai trương Phòng xét nghiệm phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Nghiên cứu và công nghệ nhiệt đới chung Nga - Việt Nam tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự và phát biểu trực tuyến tại điểm cầu nước Nga. Ảnh: TTXVN

Buổi lễ diễn ra trực tuyến, với sự tham gia từ điểm cầu Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga ở Hà Nội gồm Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, Đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; và bà Anna Iurievna Popova - Giám đốc cơ quan Liên bang Nga về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người.

Phát biểu mở đầu buổi lễ, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh sự kiện khai trương nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Nga mang tính biểu tượng trong quan hệ song phương, là minh chứng rõ nét của quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Nga và Việt Nam, thể hiện sự phát triển hiệu quả mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định, Phòng xét nghiệm tại Hà Nội là cơ sở hiện đại nhất, quy mô nhất trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh, an toàn sinh học tại Việt Nam. Phòng xét nghiệm sẽ hoạt động, sử dụng công nghệ và phương pháp của Nga, tập trung vào việc bảo vệ sức khỏe của người dân Việt Nam và toàn khu vực Đông Nam Á.

Tổng thống Vladimir Putin tin tưởng rằng Phòng xét nghiệm ở Hà Nội sẽ trở thành một thành phần quan trọng của Trung tâm Nhiệt đới, hội nhập một cách liền mạch vào công việc của Trung tâm và tăng cường tiềm năng khoa học của Trung tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là một công trình có ý nghĩa thiết thực, được đưa vào sử dụng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới diễn biến phức tạp. Giá trị lớn nhất của công trình này chính là năng lực phát hiện, cảnh báo sớm và cung cấp bằng chứng khoa học phục vụ cho hoạch định chính sách được triển khai nhằm phòng, chống dịch bệnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chuyên gia đã tham gia xây dựng công trình này, đặc biệt là sự chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia Nga, sự hỗ trợ trang thiết bị của Cơ quan Giám sát tiêu dùng Nga. Phòng xét nghiệm là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác khoa học, hiệu quả trong lĩnh vực y tế, thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Khẳng định đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của sự hợp tác khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế dự phòng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần tối ưu hóa Phòng xét nghiệm, từng bước xây dựng nơi đây thành một trung tâm nghiên cứu và giám sát tác nhân gây bệnh, có năng lực dự báo, cảnh báo và đáp ứng nhanh với các nguy cơ bệnh dịch.

Với cơ sở vật chất được đầu tư cùng với đội ngũ cán bộ có trình độ và tinh thần trách nhiệm cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Phòng xét nghiệm phát huy tốt vai trò, trở thành địa chỉ tin cậy về nghiên cứu, giám sát phòng, chống bệnh dịch. Đây là ví dụ rất sinh động của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Liên bang Nga.