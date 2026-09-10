Hôm nay, toà phúc thẩm xem xét đơn kêu oan của cựu Hiệu trưởng thu 15.000 đồng/tiết học thêm

TPO - Bị Tòa cấp sơ thẩm phạt 3 năm tù với cáo buộc thu tiền học thêm của học sinh trái quy định, cô giáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) có đơn kháng cáo kêu oan toàn bộ bản án.

Tòa kết luận không có đơn tự nguyện, phụ huynh phản bác

Sáng nay (10/9), TAND TP Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo kêu oan của cô giáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình).

Trước đó, Tòa án nhân dân khu vực 1 (Hà Nội) xét xử sơ thẩm tuyên phạt bà Bình mức án 3 năm tù; Tòa cũng phạt bà Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu Kế toán trưởng Trường THCS Ba Đình) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cấp sơ thẩm xác định bà Bình tổ chức dạy, học thêm không theo quy định; không có đơn tự nguyện đăng ký của học sinh kèm cha mẹ xác nhận. Việc tổ chức dạy thêm, chia theo lớp chính khóa để nâng mức tiền thu là không đúng quy định.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình.

Theo tòa, vụ án không chỉ có yếu tố vụ lợi vật chất. Bà Bình còn vụ lợi phi vật chất bằng việc "nâng cao uy tín" cá nhân khi "nâng cao thu nhập cho giáo viên". Bởi, giáo viên dạy thêm được nhận 70% tiền học phí, 30% còn lại nộp về trường (15% cho công tác quản lý và 15% chi điện nước, cơ sở vật chất)...

Theo cáo buộc, năm 2013, Hà Nội quy định về dạy, học thêm, với mức thu thỏa thuận với phụ huynh, 6.000 - 26.000 đồng/học sinh/tiết. Các lớp sĩ số 20 - 40 sẽ tương ứng mức thu 7.000 - 9.000 đồng, song hiệu trưởng Bình yêu cầu giáo viên thu 15.000 đồng; chỉ đạo thủ quỹ lập hai hệ thống sổ sách để tránh kiểm tra của quận.

Tổng tiền thu từ dạy thêm hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó hơn 1 tỷ đồng thu vượt quy định, và cựu hiệu trưởng hưởng lợi 72 triệu đồng trong số này. Đây được xác định là tiền phụ huynh bị thiệt hại.

Tại phiên sơ thẩm, một số phụ huynh có con học thêm trong giai đoạn này đã tham dự phiên tòa trong tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Họ cho rằng việc truy tố cựu hiệu trưởng là "không cần thiết" vì phụ huynh không thắc mắc về mức thu, do đã được phổ biến chủ trương và nhất trí. Đáng chú ý, có phụ huynh dự tòa nói họ đến để "minh oan" cho cô giáo.

Kêu oan toàn bộ bản án

Sau phiên sơ thẩm, bà Bình kháng cáo kêu oan, cho rằng tòa sơ thẩm không xem xét các dấu hiệu vi phạm pháp luật dẫn tới nhiều giáo viên nhà trường thay đổi lời khai.

Bên cạnh đó, nhà trường cùng phụ huynh có biên bản thỏa thuận về việc dạy thêm, học thêm (đây là chứng cứ gỡ tội cho bà). Kế toán của trường đã bàn giao toàn bộ hồ sơ gốc cho điều tra viên, được lập biên bản bàn giao có xác nhận của viện kiểm sát nhưng cơ quan điều tra lại làm mất rồi xin lại bản photo.

Bà khẳng định Trường THCS Ba Đình bàn giao đúng bản gốc và việc hồ sơ bị thất lạc có dấu hiệu của tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” khi tước đoạt đi chứng cứ gỡ tội.

Bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt.

Trong đơn kêu oan, bà Nguyễn Thị Bình còn nêu quan điểm, cấp sơ thẩm không làm rõ được điểm mấu chốt của vụ án bao gồm việc cáo trạng truy tố bà có tội nhưng có 2 bản kết luận thanh tra của chính quyền Hà Nội đã kết luận: “Công tác dạy thêm được thực hiện công khai, đúng hướng dẫn; việc chi tiêu cơ bản đúng quy định, đúng Quy chế chi tiêu nội bộ và thỏa thuận với phụ huynh”.

Về việc tòa án lập luận bà Bình phạm tội với yếu tố "vụ lợi phi vật chất do được nâng cao uy tín khi nâng cao thu nhập cho giáo viên", cựu Hiệu trưởng cho rằng đây là một lập luận hết sức vô lý và "cay nghiệt".

Trong khi đơn kháng cáo của cô Bình gửi đi khắp nơi kêu oan, hồi tháng 5/2026, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) đã ban hành kết luận kiểm tra, nêu rõ Quyết định 22/2013 của UBND TP Hà Nội và Hướng dẫn số 5898 năm 2013 của Sở GD&ĐT TP Hà Nội có nội dung trái pháp luật và không còn phù hợp, nên cần xử lý.

Theo kết luận, Điều 7 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm quy định mức thu tiền học thêm trong nhà trường do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường; đồng thời, Thông tư này không quy định hoặc giao chính quyền địa phương quy định mức thu tiền học thêm tối đa.

Như vậy, Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND TP Hà Nội và Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT có quy định việc thỏa thuận về mức thu tiền học thêm giữa cha mẹ học sinh với nhà trường nhưng giới hạn bằng mức thu tiền học thêm tối đa đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường là chưa phù hợp với quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT.