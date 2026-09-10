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Pháp luật

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Vụ Hiệu trưởng thu 15.000 đồng/tiết học thêm: An ninh thắt chặt, âm thanh phòng báo chí bị ngắt

Hoàng An

TPO - An ninh được thắt chặt tại phiên tòa xét xử công khai vụ "Hiệu trưởng thu 15.000 đồng/tiết học thêm", người tham gia tố tụng bị thu toàn bộ thiết bị điện tử, chỉ mang theo nước và tài liệu vào phòng xử. Tại phòng dành cho báo chí, các phóng viên bị hạn chế điện thoại, laptop, phải ghi chép bằng tay và gặp khó khăn trong quá trình tác nghiệp do thiết bị đường truyền ra từ phòng xử án không có âm thanh.

Phiên tòa công khai nhưng âm thanh bị ngắt

Ngày 10/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bị xét xử cùng tội danh còn có bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu Kế toán nhà trường).

Hội đồng xét xử triệu tập nhiều nhân chứng, người có quyền nghĩa vụ liên quan và một số giáo viên của trường. Cô Bình có 5 luật sư tham gia bào chữa.

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Cô Nguyễn Thị Bình (đeo túi xanh) di chuyển vào phòng xử.

Theo ghi nhận của PV Báo Tiền Phong, từ 8h30, an ninh ngoài cửa phòng xử được thắt chặt. Băng rôn căng chắn ngang cửa, người tham gia tố tụng (như bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) đều bị kiểm tra, lực lượng an ninh giữ lại toàn bộ thiết bị máy tính, điện thoại thông minh, chỉ được mang theo nước và tài liệu cần thiết vào phòng.

Khoảng 20 phóng viên thuộc các cơ quan báo chí được Tòa sắp xếp ngồi tại phòng báo chí theo dõi qua màn hình truyền trực tiếp hình ảnh, âm thanh từ phòng xét xử. Tuy nhiên, âm thanh bị ngắt tiếng không rõ lý do... Phóng viên cũng được yêu cầu để lại laptop, điện thoại và thiết bị điện tử bên ngoài, chỉ tác nghiệp bằng giấy bút.

Bên ngoài, nhiều đồng nghiệp của nữ giáo viên, người dân quan tâm vụ án cũng bày tỏ bức xúc vì không được theo dõi phiên tòa.

Trước đó, Tòa án nhân dân khu vực 1, Hà Nội (cấp sơ thẩm) tuyên phạt cô Nguyễn Thị Bình mức án 3 năm tù; bà Phạm Thị Minh Nguyệt lĩnh 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tòa sơ thẩm xác định, năm 2013, Hà Nội quy định về dạy, học thêm, với mức thu thỏa thuận với phụ huynh, 6.000 - 26.000 đồng/học sinh/tiết. Các lớp sĩ số 20 - 40 sẽ tương ứng mức thu 7.000 - 9.000 đồng, song hiệu trưởng Bình yêu cầu giáo viên thu 15.000 đồng; chỉ đạo thủ quỹ lập hai hệ thống sổ sách để tránh kiểm tra của quận.

Tổng tiền thu từ dạy thêm hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó hơn 1 tỷ đồng thu vượt quy định, và cựu hiệu trưởng hưởng lợi 72 triệu đồng trong số này. Đây được xác định là tiền phụ huynh bị thiệt hại.

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Bị cáo Nguyễn Thị Bình.

Nữ hiệu trưởng kháng cáo toàn bộ bản án

Sau phiên sơ thẩm, cô Bình kháng cáo kêu oan toàn bộ bản án. Các phụ huynh cũng có ý kiến cho rằng cô Bình "không có tội". Phụ huynh có con em học thời điểm đó cho biết, nhà trường thu 15.000 đồng theo chủ trương chung, đã có sự đồng thuận, không ai ý kiến gì về thiệt hại.

Đáng chú ý, sau phiên sơ thẩm, ngày 4/5, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) ban hành kết luận liên quan đến các văn bản trong vụ án của cô Bình.

Cục dẫn 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ nêu, tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường. "Thông tư này không quy định hoặc giao chính quyền địa phương quy định mức thu tiền học thêm tối đa".

Như vậy, Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND TP Hà Nội và Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT có quy định việc thỏa thuận về mức thu tiền học thêm giữa cha mẹ học sinh với nhà trường nhưng giới hạn bằng mức thu tiền học thêm tối đa đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường là chưa phù hợp với quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BG&ĐT.

Cơ quan này kiến nghị UBND TP Hà Nội, Sở GD&ĐT TP Hà Nội "khẩn trương xử lý" các nội dung trái pháp luật, đồng thời xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân tham mưu, ban hành văn bản.

Một ngày sau kết luận của Bộ Tư pháp, hôm 5/5, UBND Hà Nội đã ra quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định 22/2013, có hiệu lực từ ngày ký.

Hoàng An
#Xét xử Hiệu trưởng #Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình #Thu thêm tiền học sinh #Hiệu trưởng thu 15.000 học thêm

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