Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nga

Bình Giang

TPO - Tối 9/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Mátxcơva, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga, tiếp tục thực hiện chuyến thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris từ ngày 9 -12/9.

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Vnukovo (thủ đô Moskva) phía Nga có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Nga; phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi và Phu nhân, cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga.

screen-shot-2026-09-10-at-071000.png
Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Vnukovo. Ảnh: TTXVN
screen-shot-2026-09-10-at-071012.png
Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Vnukovo. Ảnh: TTXVN
screen-shot-2026-09-10-at-071039.png
Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Vnukovo. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 7-9/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin; hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko, Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev; tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov; Hội Cựu chiến binh và Hội Hữu nghị Nga - Việt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã dự diễn đàn khoa học và công nghệ Việt Nam - Nga; nhận giải thưởng Hòa bình mang tên Lev Tolstoy; tiếp một số doanh nghiệp Nga.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tới đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sỹ vô danh; dự Chương trình khai trương Không gian di sản và kết nối văn hóa Việt - Nga…

Trong các cuộc hội đàm và hội kiến, lãnh đạo Việt Nam và Nga đã trao đổi sâu rộng về tình hình và triển vọng quan hệ Việt Nam - Nga, đồng thời thống nhất các biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.

Bình Giang
#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Nga #Quan hệ Việt-Nga #Quan hệ Việt-Pháp #Hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe