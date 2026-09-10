Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nga

TPO - Tối 9/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Mátxcơva, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga, tiếp tục thực hiện chuyến thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris từ ngày 9 -12/9.

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Vnukovo (thủ đô Moskva) phía Nga có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Nga; phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi và Phu nhân, cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga.

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Vnukovo. Ảnh: TTXVN

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Vnukovo. Ảnh: TTXVN

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Vnukovo. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 7-9/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin; hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko, Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev; tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov; Hội Cựu chiến binh và Hội Hữu nghị Nga - Việt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã dự diễn đàn khoa học và công nghệ Việt Nam - Nga; nhận giải thưởng Hòa bình mang tên Lev Tolstoy; tiếp một số doanh nghiệp Nga.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tới đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sỹ vô danh; dự Chương trình khai trương Không gian di sản và kết nối văn hóa Việt - Nga…

Trong các cuộc hội đàm và hội kiến, lãnh đạo Việt Nam và Nga đã trao đổi sâu rộng về tình hình và triển vọng quan hệ Việt Nam - Nga, đồng thời thống nhất các biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.