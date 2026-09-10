Tổng thống Mỹ Trump nói về thời điểm kết thúc xung đột với Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc xung đột với Iran sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Ông cũng cho biết Washington hiện không tìm cách nối lại đàm phán với Tehran về thỏa thuận hạt nhân.

Phát biểu được Tổng thống Trump đưa ra ngày 9/9, trước khi lên chuyên cơ Không lực Một tại căn cứ Andrews, bang Maryland, để tới Texas.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí ngày 9/9. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump cáo buộc Iran cố tình kéo dài cuộc chiến, nhằm tác động đến các hoạt động chính trị tại Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Đảng Dân chủ đang tìm cách giành quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử sắp tới. Hiện, đảng Cộng hòa đang chiếm thế đa số sít sao tại cả Hạ viện và Thượng viện.

“Họ đang tuyệt vọng tìm cách tác động đến cuộc bầu cử để chúng ta có một nhóm người yếu thế lên nắm quyền”, ông Trump nói khi đề cập đến chiến lược của Iran.

Tổng thống Mỹ cho rằng Tehran kỳ vọng đảng Dân chủ sẽ “để họ yên và cho phép họ sở hữu vũ khí hạt nhân”.

“Điều họ muốn duy nhất là vũ khí hạt nhân. Nếu họ có vũ khí hạt nhân, cả thế giới sẽ gặp rắc rối lớn”, ông Trump nói.

Vượt xa thỏa thuận hạt nhân

Khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến sự với Iran ngày 28/2, chương trình hạt nhân của Tehran là một trong những lý do chính được hai nước đưa ra để biện minh cho quyết định phát động chiến dịch tấn công. Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ khi đó cho rằng Iran đang tạo ra mối đe dọa “cấp bách” đối với Mỹ và các đồng minh.

Iran lâu nay phủ nhận ý định phát triển vũ khí hạt nhân, khẳng định hoạt động làm giàu uranium của nước này phục vụ mục đích sản xuất điện dân sự.

Các báo cáo tình báo Mỹ cũng nghi ngờ Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân, dù Washington bày tỏ quan ngại về mức độ làm giàu uranium của Tehran.

Khi được hỏi liệu Mỹ có nối lại đàm phán với Iran về thỏa thuận hạt nhân hay không, Tổng thống Trump nói rằng mục tiêu của Washington hiện nay đã vượt xa vấn đề hạt nhân.

“Tôi đang làm nhiều hơn một thỏa thuận hạt nhân. Còn rất nhiều vấn đề khác ngoài hạt nhân”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Trump cũng cho biết đàm phán với Iran hiện không phải ưu tiên của chính quyền Mỹ.

“Thành thật mà nói, chúng tôi không tìm kiếm điều đó. Ban đầu, tôi muốn đạt được một thỏa thuận. Nhưng chúng ta đã đi quá xa rồi. Hiện Iran hầu như không còn gì”.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với ABC News rằng “có thể sẽ không có” thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Ông Wright cho biết, Mỹ có thể tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm làm suy yếu cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran.

Tiến trình đàm phán với Iran gặp bế tắc trong những tháng gần đây, trong khi chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục hạ thấp khả năng giải quyết xung đột bằng thương lượng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Cuộc chiến hiện không nhận được sự ủng hộ rộng rãi tại Mỹ. Cuộc thăm dò được công bố tháng trước cho thấy chỉ 31% người Mỹ ủng hộ cuộc chiến, giảm so với mức 37% hồi tháng 3.

Ngày 9/9, giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng, trong bối cảnh cường độ giao tranh giữa Mỹ và Iran tăng mạnh,

Quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công 5 tàu chở dầu của Iran hôm 8/9, để đáp trả các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào tàu chiến của Hải quân Mỹ.

Ngày 9/9, ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.