Huy động 20 đơn vị máu cứu sản phụ nguy kịch

TPO - Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau vừa cứu sống thành công cả mẹ và bé bị nhau cài răng lược, quá trình mổ cấp cứu các bác sĩ phải dùng tới 20 đơn vị máu, còn phải khẩn cấp điều nguồn máu từ nhiều bệnh viện, kể cả bệnh viện ở Cần Thơ mang về.

Ngày 10/9, Bác sĩ Trương Minh Kiển - Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cho biết, một sản phụ sinh mổ lần thứ 5 bị biến chứng nặng vừa được xuất viện, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Trước đó, chiều 2/9, bệnh viện tiếp nhận sản phụ T.A. (34 tuổi, ngụ xã Trần Văn Thời, Cà Mau) nhập viện với thai 40 tuần, suy thai, xuất huyết và mất máu nặng. Sản phụ A. đã có 4 lần sinh mổ trước đó.

Sản phụ A. và con được xuất viện ngày 10/9.

Sản phụ T.A. được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Quá trình phẫu thuật, ê - kíp phát hiện sản phụ bị nhau cài răng lược. Đây là biến chứng sản khoa cực kỳ nguy hiểm, đe dọa tính mạng cả mẹ và bé do mất máu nhiều.

Trong suốt quá trình phẫu thuật và hồi sức, người bệnh phải truyền đến 20 đơn vị máu và các chế phẩm máu (huyết tương). Để có số máu này, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau đã phải huy động máu khẩn cấp từ nhiều bệnh viện trong tỉnh. Đồng thời, bệnh viện điều động xe đến Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ để lấy thêm máu và các chế phẩm máu phục vụ cấp cứu sản phụ T.A. và thai nhi.

Quá trình phẫu thuật thành công đã cứu sống cả mẹ và bé. Sau nhiều ngày chăm sóc đặc biệt, ngày 10/9, sức khỏe của cả mẹ và bé đã ổn định, bé nặng 2,6kg, được cho xuất viện.