Bác sĩ Việt Nam báo cáo về điều trị bạch biến tại hội nghị thẩm mỹ quốc tế ở Malaysia

Bác sĩ CKII Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc chuyên môn Hệ thống Pensilia, vừa có bài báo cáo về điều trị bạch biến bằng chiến lược điều biến vi môi trường da tại AMSC Malaysia 2026, diễn ra ngày 13-14/8 tại Kuala Lumpur.

ThS. BS CKII Nguyễn Phương Thảo - Giám đốc chuyên môn Hệ thống phóng khám chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Pensilia

Hội nghị Aesthetic Medicine & Surgery Conference & Exhibition - AMSC Malaysia 2026 đã diễn ra trong hai ngày 13-14/8/2026 tại Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia. Đây là một trong những diễn đàn quốc tế về y học thẩm mỹ, da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ, thu hút các chuyên gia từ nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Trong chương trình ngày 14/8, bác sĩ CKII Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc chuyên môn Hệ thống Phòng khám Da liễu và Thẩm mỹ Pensilia, là diễn giả Việt Nam tham gia phiên "Manage Pigmentary Disorders in Asian Skin". Bài báo cáo của bác sĩ có chủ đề "Treating Vitiligo through Skin Microenvironment Modulation", tập trung vào điều trị bạch biến trên nền da châu Á bằng cách tối ưu vi môi trường da.

Bạch biến là bệnh lý rối loạn sắc tố mạn tính, thường để lại các mảng da mất màu rõ rệt. Bệnh không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, mà còn có thể ảnh hưởng đến tâm lý, giao tiếp xã hội và chất lượng sống của người mắc. Với làn da châu Á, sự chênh lệch màu sắc giữa vùng da mất sắc tố và vùng da lành có thể rõ hơn, khiến nhu cầu điều trị và quản lý lâu dài trở nên cấp thiết.

Chiến lược điều trị đa phương thức đối với bệnh bạch biến khi thực hiện lâm sàng tại Pensilia

Theo nội dung bài báo cáo, điều trị bạch biến hiện đại đang chuyển từ đơn trị liệu sang phác đồ tích hợp. Bác sĩ Thảo cho rằng kích thích tế bào sắc tố bằng ánh sáng là một trụ cột quan trọng, nhưng với những vùng da khó đáp ứng, cần đồng thời kiểm soát phản ứng miễn dịch và cải thiện "nền” da. "Nền móng" này bao gồm tình trạng viêm, stress oxy hóa, cấu trúc ngoại bào và khả năng di chuyển của tế bào sắc tố đến vùng da mất màu.

Trong mô hình được trình bày, Excimer 308 nm đóng vai trò là phương thức kích thích tái sắc tố có mục tiêu. Song song đó, các thuốc bôi điều biến miễn dịch có thể được sử dụng trong những trường hợp phù hợp nhằm làm giảm tấn công miễn dịch tại chỗ. Ở các vùng ổn định nhưng khó tái sắc tố, laser CO2 fractional, RF microneedling hoặc dermaroller có thể tạo vi tổn thương có kiểm soát, kích hoạt quá trình tái tạo và hỗ trợ đường đi cho tế bào sắc tố. Với các trường hợp bạch biến lâu năm, kháng trị, việc cân nhắc PRP hoặc ghép tế bào sắc tố cần được thực hiện trong điều kiện chỉ định nghiêm ngặt.

Điểm đáng chú ý trong phần trình bày là cách cá thể hóa điều trị theo giai đoạn bệnh và vị trí tổn thương. Bạch biến mới xuất hiện, còn hoạt động, khác với bạch biến ổn định tại vị trí da dày; vùng mặt và cổ cũng khác với bàn tay, bàn chân, đầu gối hoặc khuỷu tay. Do đó, một công thức chung cho tất cả bệnh nhân có thể không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Kết quả sau liệu trình điều trị cho khách hàng tại Pensilia

Bác sĩ Thảo cũng trình bày các ứng dụng lâm sàng tại Pensilia, trong đó một số ca được theo dõi qua nhiều buổi điều trị bằng Excimer 308 nm kết hợp laser CO2 fractional và RF microneedling. Các ca này được dùng như minh họa chuyên môn cho cách phối hợp công nghệ với thời gian điều trị dài hạn, theo dõi sát đáp ứng từng vùng da và điều chỉnh phác đồ khi cần.

Theo hồ sơ diễn giả AMSC, bác sĩ CKII Nguyễn Phương Thảo có hơn 15 năm kinh nghiệm trong da liễu lâm sàng và y học thẩm mỹ, với trọng tâm chuyên môn về laser, y học tái tạo, trẻ hóa sinh học, điều trị sắc tố, sẹo, mụn và chảy xệ d, căng chỉ trẻ hoá và đặc biệt là áp dụng các công nghệ cao trong điều trị. Việc tham gia báo cáo tại AMSC Malaysia 2026 cho thấy các bác sĩ Việt Nam đang có thêm nhiều cơ hội chia sẻ kinh nghiệm điều trị thực tế với cộng đồng chuyên môn quốc tế.

Từ góc độ người bệnh, thông điệp từ bài báo cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thăm khám và điều trị đúng chỉ định. Bạch biến là bệnh lý mạn tính, có tính cá thể hóa cao; mỗi phương pháp cần được bác sĩ da liễu đánh giá trên từng trường hợp cụ thể, tránh tự ý áp dụng công nghệ hoặc thuốc bôi khi chưa có chẩn đoán và theo dõi chuyên khoa.

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