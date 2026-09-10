Angelina Jolie bị chỉ trích

TPO - Trong cuộc phỏng vấn mới, Angelina Jolie chia sẻ về mối quan hệ gắn bó với các con. Điều này gây tranh cãi, khi một số người cho rằng nữ diễn viên đang "khoe khoang" trong bối cảnh Brad Pitt bị hắt hủi.

Angelina nói về các con

Angelina Jolie được chọn trở thành gương mặt trang bìa ấn bản tháng 9 của tạp chí L'Officiel USA. Trong cuộc phỏng vấn đi kèm, minh tinh sinh năm 1975 chia sẻ nhiều về sự nghiệp điện ảnh, từ thiện và mối quan hệ với các con.

Khi được hỏi về việc Maddox và Pax Thiên làm trợ lý đạo diễn cho mẹ trong các dự án điện ảnh, Angelina cho biết nếu bọn trẻ hứng thú làm việc trong lĩnh vực điện ảnh, trở thành một phần của đoàn làm phim, làm việc chăm chỉ và hiểu rõ tất cả bộ phận khác nhau là điều cần thiết.

Angelina Jolie chia sẻ về các con trong cuộc phỏng vấn mới. Ảnh: L'Officiel USA.

Hai con trai đầu đã hỗ trợ mẹ trong một vài bộ phim. Ngoài ra, họ cũng có mục tiêu khác.

“Maddox đang tập trung vào việc trở thành phi công, còn Pax theo đuổi nhiếp ảnh, nhưng tôi nghĩ thằng bé cũng có hứng thú với điện ảnh. Tất nhiên tôi rất vui khi được ở bên cạnh các con. Tôi chỉ là người mẹ muốn được ở bên cạnh gia đình mình thôi”, ngôi sao Maleficent nói.

Angelina cũng đề cập việc nhiều lần đến thăm Zahara tại Spelman College - trường đại học dành cho phụ nữ da màu có lịch sử lâu đời ở Atlanta, Georgia - trước khi con gái tốt nghiệp.

“Tôi cảm thấy vinh dự khi được là một phần của nơi đó. Tôi đến với suy nghĩ rằng Zahara thuộc về nơi này và đây là nơi đặc biệt dành cho con bé. Tôi không nghĩ mình được chào đón, học hỏi và hỗ trợ nhiều đến vậy. Không nơi nào có thể phù hợp với con bé hơn. Trải nghiệm đó thực sự thay đổi Zahara và giờ đây trở thành một phần trong gia đình chúng tôi”, cô nói.

Cô nhớ lại việc được người khác kéo sang một bên để giải thích ý nghĩa của việc Zahara trở thành thành viên Alpha Kappa Alpha, hội nữ sinh dành cho phụ nữ da màu có lịch sử lâu đời.

“Tôi không thực sự hiểu điều đó có ý nghĩa gì, nhưng họ nói với tôi rằng đây là mối gắn kết suốt đời. Đó là nơi phi thường. Gia đình chúng tôi tự hào về con bé, cảm thấy rất vinh dự khi được là một phần của nơi đó và được chào đón vào điều gì đó rất đặc biệt, độc đáo và quan trọng”, Angelina chia sẻ.

Maddox, Pax Thiên và Zahara chụp ảnh cùng mẹ trong buổi ra mắt phim Maria. Ảnh: WireImage.

Angelina khẳng định các con là những cá thể độc lập. Đối với cô, điều quan trọng hàng đầu là không nên cản trở con cái. Trong vai trò làm mẹ, bên cạnh nỗ lực làm việc, cô cũng cố gắng không can thiệp vào cuộc sống của con cái vì chúng có cuộc sống riêng biệt và tiềm năng phát triển lớn. Điều cô cần phải làm là đảm bảo luôn hỗ trợ các con.

Jolie cũng làm rõ phát biểu trước đây về việc hạn chế khóc trước mặt các con cho đến khi thực hiện bộ phim Maria (2024), tác phẩm tiểu sử về huyền thoại opera Maria Callas.

“Tôi không nghĩ có bà mẹ nào chưa từng khóc trước mặt con. Nếu các con tặng tôi tấm thiệp sinh nhật, tôi cũng khóc. Tôi nổi tiếng là người dễ khóc. Nhưng nỗi đau cảm xúc dữ dội, đến mức bật khóc nức nở, chắc chắn là điều tôi giấu các con cho đến khi làm Maria. Thật đau lòng khi chứng kiến người mình quan tâm chịu đựng quá nhiều đau đớn”, cô nhấn mạnh.

Về khoảng thời gian đạo diễn bộ phim chiến tranh Without Blood (2024), Angelina cho biết vẫn sống chung với các con ở Italy, nhưng không gian sinh hoạt riêng. Họ ở theo dạng ký túc xá, không trong ngôi nhà như trước và mỗi người có cách khám phá châu Âu riêng. Cô nhận xét đó là cách sống thú vị.

Khi các con đã trưởng thành và không còn ở nhà, Jolie cho biết mong chờ có sự kết nối và tham gia vào cộng đồng.

“Tôi không phải kiểu người thích đi nghỉ dưỡng, mua sắm hay những việc như vậy. Tôi hình dung mình sẽ làm nhiều công việc thực địa hơn, đi nhiều nơi hơn và đơn giản là bước ra thế giới. Tôi muốn lấy lại chiếc xe máy, trở lại với những chuyến bay. Tôi cũng không biết nữa. Đó chắc chắn là điều các con tôi mong muốn! Chúng đã có mẹ khi mẹ cần làm mẹ. Giờ đây, chúng muốn tôi gọi điện từ Tunisia sau khi vừa hạ cánh để gặp các nghệ sĩ địa phương. Tôi đồng ý rằng điều đó sẽ rất tuyệt”, người đẹp khép lại cuộc trò chuyện.

Tranh cãi bùng nổ

Chia sẻ của Angelina đến trong bối cảnh Brad Pitt ngày càng xa cách với các con. Tính đến nay, 4/6 con chung của họ đã nộp hồ sơ pháp lý để bỏ họ cha, chỉ còn lại Pax Thiên và Knox.

Điều này gây ra cuộc tranh luận rôm rả trên trong dư luận. Daily Mail khơi mào tranh cãi khi nhận xét: “Angelina Jolie khoe khoang về việc các con mình là những cá thể độc lập, trong khi họ khiến Brad Pitt bẽ mặt vì lần lượt bỏ họ của cha”.

Nhiều người đồng tình với ý kiến này. Họ cáo buộc nữ diễn viên 7X biến con cái thành vũ khí để trừng phạt chồng cũ.

Angelina bị cho là "cà khịa" Brad Pitt trong bối cảnh anh bị các con xa lánh. Ảnh: Getty Images.

Cư dân mạng bình luận: “Cô ta kỳ quặc và cay cú”, “Có lẽ cô ấy có những gánh nặng riêng về Brad Pitt, nhưng còn gia đình họ hàng thì sao? Bố mẹ của Brad nữa? Tại sao một người tỉnh táo lại có thể phủ nhận quyền yêu thương và được yêu thương của con cái mình?”, “Cô ta ảnh hưởng lớn đến việc các con quay lưng lại với cha mình. Tôi không nói Brad là thiên thần, nhưng anh ấy cũng chỉ là con người”, “Chẳng có gì đáng tự hào ở đây. Cô ta cố tình xúi giục các con xa lánh cha chúng”, “Họ đã bị tẩy não để trở nên kỳ quặc giống mẹ mình”, "Một ngày nào đó, những đứa trẻ này sẽ hối hận vì đối xử với cha như vậy"…

Một bộ phận công chúng cho rằng Angelina chỉ làm một việc hoàn toàn bình thường với tư cách người mẹ là chia sẻ về con mình, nhưng người không liên quan lại đặt những lời đó vào bối cảnh khác để kích động dư luận.