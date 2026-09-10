Mỹ tìm cách chế tạo tên lửa siêu vượt âm hút khí để bắt kịp Trung Quốc

TPO - Chỉ một năm sau khi Trung Quốc công bố đưa những tên lửa siêu vượt âm hút khí đầu tiên trên thế giới vào biên chế, Mỹ khởi động chương trình nhằm phát triển loại vũ khí tương tự.

Cơ quan Dự án Nghiên cứu tiên tiến quốc phòng Mỹ (DARPA) sẽ họp với các nhà thầu vào cuối tháng này, để đưa ra những yêu cầu về việc tham gia chương trình “Tên lửa hành trình siêu vượt âm thế hệ mới”.

Theo thông tin trên website của DARPA, động cơ hút khí sẽ là trọng tâm của chương trình.

Khác với các loại tên lửa sử dụng động cơ, tên lửa siêu vượt âm hút khí lấy ô xy trực tiếp từ khí quyển, nhờ đó có thể giảm trọng lượng và có thêm không gian chứa nhiên liệu hoặc tải trọng chiến đấu.

Mẫu tên lửa chống chiến hạm YJ-19 được trình diễn tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Weibo)

Trung Quốc công khai công nghệ này vào năm ngoái, tại cuộc duyệt binh quy mô lớn ở Bắc Kinh. Hai loại vũ khí gồm tên lửa chống chiến hạm YJ-19 và tên lửa CJ-1000 có kích thước lớn hơn, được đặt lên bệ phóng cơ động trên đường bộ.

Tên lửa CJ-1000 được triển khai trên bộ. (Ảnh: AP)

Cả hai tên lửa được cho là sử dụng động cơ phản lực hút khí dòng thẳng. Những vũ khí này đã được quân đội Trung Quốc đưa vào biên chế. Động cơ hút khí dòng thẳng không có các bộ phận chuyển động như quạt nén hay tua bin, mà sử dụng chính lực đẩy để nén khí.

Trong cuộc duyệt binh, cửa hút khí đặc trưng của YJ-19 có thể được quan sát rõ. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, CJ-1000 được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa hơn, nhằm vào mục tiêu trên bộ, trên biển hoặc trên không.

DARPA cho biết họ không chỉ muốn nâng cấp các công nghệ hiện có, mà kêu gọi phát triển công nghệ hoàn toàn mới về động cơ, nhiên liệu, tầng đẩy và hệ thống, nhằm đáp ứng điều kiện nhiệt độ cực cao mà vũ khí phải chịu khi bay ở tốc độ siêu vượt âm.

Tên lửa mới có thể được phát triển với nhiều kích cỡ khác nhau, từ loại mang trên máy bay chiến thuật đến các hệ thống lớn hơn được phóng từ máy bay ném bom hoặc mặt đất. DARPA đề nghị các nhà thầu xem xét các phương án thử nghiệm bay trên quãng đường từ 460 - 3.700 km.

Vũ khí siêu thanh có tốc độ gấp tối thiểu 5 lần tốc độ âm thanh. Tuy nhiên, tên lửa hành trình siêu vượt âm sử dụng động cơ hút khí có nguyên lý hoạt động khác với các vũ khí tăng tốc lướt, như tên lửa DF-17 của Trung Quốc.

Theo DARPA, sự kết hợp giữa tốc độ cực cao, khả năng duy trì lực đẩy và khả năng cơ động khiến loại tên lửa này đặc biệt khó bị phát hiện và đánh chặn.

Mỹ đã chứng minh công nghệ này có thể hoạt động trong thực tế. Chương trình Nền tảng vũ khí siêu thanh hút khí (HAWC) do DARPA phối hợp với Không quân Mỹ phát triển đã thử nghiệm vũ khí mang động cơ dòng thẳng bay ở tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh và vượt quãng đường hơn 300 hải lý. Tuy nhiên, chương trình kết thúc năm 2023 mà chưa vũ khí nào được đưa vào sử dụng.

Nga cũng tuyên bố tên lửa Zircon - được đưa vào sử dụng từ năm 2023, là tên lửa hành trình siêu vượt âm sử dụng động cơ dòng thẳng.

Tuy nhiên, các mảnh vỡ thu được sau khi tên lửa Zircon được triển khai tại Ukraine đặt ra nhiều câu hỏi. Một số đánh giá cho rằng Zircon có thể sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn và hoạt động giống tên lửa đạn đạo biến thể, hơn là tên lửa hành trình siêu vượt âm sử dụng động cơ dòng thẳng.