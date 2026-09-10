Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Hà Trọng Hải và bà Đào Thị Lan Anh.

Sáng 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Lai Châu, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Hà Trọng Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Đào Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Đoàn Kết.

lai-7631.jpg
Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định của Ban Bí thư và chúc mừng các ông Hà Trọng Hải và bà Đào Thị Lan Anh. Ảnh: Báo và PTTH Lai Châu

Trao các quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng ông Hà Trọng Hải và bà Đào Thị Lan Anh được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân nhấn mạnh đây là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của 2 cán bộ trong quá trình công tác; đồng thời thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của Trung ương đối với phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng đảm nhiệm trọng trách của 2 cán bộ.

#Lai Châu #Ban Bí thư Trung ương Đảng #Ban Thường vụ Tỉnh ủy #Ông Hà Trọng Hải #Bà Đào Thị Lan Anh #nhân sự mới #công tác cán bộ

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe