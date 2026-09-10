Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Hà Trọng Hải và bà Đào Thị Lan Anh.

Sáng 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Lai Châu, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Hà Trọng Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Đào Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Đoàn Kết.

Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định của Ban Bí thư và chúc mừng các ông Hà Trọng Hải và bà Đào Thị Lan Anh. Ảnh: Báo và PTTH Lai Châu

Trao các quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng ông Hà Trọng Hải và bà Đào Thị Lan Anh được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân nhấn mạnh đây là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của 2 cán bộ trong quá trình công tác; đồng thời thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của Trung ương đối với phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng đảm nhiệm trọng trách của 2 cán bộ.