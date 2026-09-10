Đại tá Dương Văn Thoan phụ trách Công an TP Huế

Bộ Công an giao Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế, phụ trách Công an thành phố thay Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, người vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ngày 9/9, Công an TP Huế tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Công an thành phố.

Tại hội nghị, Công an TP Huế công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giao Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế, phụ trách Công an thành phố thay Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn cho đến khi có Giám đốc mới.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn (áo trắng) và Đại tá Dương Văn Thoan tại hội nghị bàn giao. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 4/9, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Việc giao Đại tá Dương Văn Thoan phụ trách Công an TP Huế nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, không gián đoạn đối với công tác công an trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Thoan bày tỏ tin tưởng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; chủ động, sáng tạo trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.