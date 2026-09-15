Lật tàu cá gần đảo Phú Quý, một thuyền viên mất tích

TPO - Một tàu cá công suất 650CV bất ngờ nghiêng rồi lật ngang khi đang neo đậu gần đảo Phú Quý (Lâm Đồng) khiến một thuyền viên mất tích.

Sáng 15/9, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm một thuyền viên mất tích trong vụ tàu cá gặp nạn gần địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h40 cùng ngày, người dân trình báo tàu cá LĐ 97007TS gặp nạn tại khu vực bãi Phủ, thôn Triều Dương, cách đặc khu Phú Quý khoảng 1 hải lý.

Hiện trường vụ lật tàu. Ảnh: BĐBP.

Tàu cá có công suất 650CV, dài 22m, hành nghề lưới chụp, do ông Ngô Văn Thăng (SN 1991, trú đặc khu Phú Quý) làm thuyền trưởng. Trên tàu thời điểm gặp nạn có 10 lao động.

Sau khi khai thác hải sản trở về và neo đậu tại khu vực Bãi Phủ, tàu cá bất ngờ nghiêng rồi lật ngang. Vụ việc khiến một thuyền viên là anh N.Đ.X (SN 1991) mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý cùng các lực lượng chức năng tổ chức tiếp cận tàu cá gặp nạn và triển khai tìm kiếm người mất tích. Đến khoảng 10h, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.