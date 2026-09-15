Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lật tàu cá gần đảo Phú Quý, một thuyền viên mất tích

Thái Lâm

TPO - Một tàu cá công suất 650CV bất ngờ nghiêng rồi lật ngang khi đang neo đậu gần đảo Phú Quý (Lâm Đồng) khiến một thuyền viên mất tích.

Sáng 15/9, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm một thuyền viên mất tích trong vụ tàu cá gặp nạn gần địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h40 cùng ngày, người dân trình báo tàu cá LĐ 97007TS gặp nạn tại khu vực bãi Phủ, thôn Triều Dương, cách đặc khu Phú Quý khoảng 1 hải lý.

tau-ca-2.jpg
Hiện trường vụ lật tàu. Ảnh: BĐBP.

Tàu cá có công suất 650CV, dài 22m, hành nghề lưới chụp, do ông Ngô Văn Thăng (SN 1991, trú đặc khu Phú Quý) làm thuyền trưởng. Trên tàu thời điểm gặp nạn có 10 lao động.

Sau khi khai thác hải sản trở về và neo đậu tại khu vực Bãi Phủ, tàu cá bất ngờ nghiêng rồi lật ngang. Vụ việc khiến một thuyền viên là anh N.Đ.X (SN 1991) mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý cùng các lực lượng chức năng tổ chức tiếp cận tàu cá gặp nạn và triển khai tìm kiếm người mất tích. Đến khoảng 10h, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thái Lâm
#tàu cá #đặc khu Phú Quý #mất tích #tai nạn #lật tàu #Lâm Đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe