Phát hiện 5 viên đạn trong hành lý của hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất

TPO - Trong ba lô ký gửi của hành khách sinh năm 2005 khi làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng phát hiện 9 vật phẩm nghi là đạn và vỏ đạn; trong đó 5 viên đạn quân dụng 12,7 mm còn sử dụng được.

Ngày 15/9, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện 9 vật phẩm nghi là đạn và vỏ đạn; trong đó 5 viên đạn quân dụng 12,7 mm còn sử dụng được trong hành lý ký gửi của một hành khách.

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/9, trong quá trình soi chiếu hành lý tại nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng phát hiện một hành khách mang theo 9 vật phẩm nghi là đạn và vỏ đạn trong hành lý ký gửi.

Nam hành khách cùng các viên đạn bị lực lượng chức năng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện.

Hành khách được xác định là L.N.D.H. (sinh năm 2005), có hành trình từ TPHCM đi Thanh Hóa. Qua kiểm tra ba lô ký gửi của người này, lực lượng chức năng phát hiện 4 vật phẩm nghi là vỏ đạn và 5 vật phẩm nghi là đạn vũ khí quân dụng.

Làm việc với cơ quan chức năng, L.N.D.H. khai số vật phẩm trên được phát hiện trong quá trình khai thác cát tại tỉnh Vĩnh Long vào tháng 8/2026. Người này mang theo với mục đích sưu tầm.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ và phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM giám định tang vật.

Kết quả giám định xác định 5 vật phẩm là đạn vũ khí quân dụng cỡ 12,7 mm, còn sử dụng được. Vụ việc sau đó được chuyển đến Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Cận cảnh các viên đạn bị phát hiện lúc soi chiếu tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, việc kịp thời phát hiện và xử lý vụ việc góp phần ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không ngay từ mặt đất.

Cơ quan công an khuyến cáo, theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và hàng không dân dụng, người dân, hành khách không được tự ý cất giữ, vận chuyển trái phép vũ khí, đạn cùng các vật phẩm nguy hiểm lên tàu bay.

Đồ họa: Nguyễn Dũng

Khi phát hiện vật phẩm nghi là vũ khí, đạn, vật liệu nổ hoặc công cụ hỗ trợ, người dân cần giữ nguyên hiện trạng và báo ngay cho cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý, không tự ý cất giữ hoặc mang theo vì bất kỳ mục đích nào.