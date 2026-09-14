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Pháp luật

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Cục CSHS truy tìm người phụ nữ chứng kiến vụ giết người liên quan Tài đen, tên cướp ngân hàng ở Gia Lai

Tiền Lê

TPO - Ngoài việc cướp ngân hàng ở Gia Lai, qua điều tra mở rộng, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) xác định Tài đen từng dùng dao đâm 2 người thương vong ở địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ).

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đang điều tra mở rộng vụ án “Giết người” xảy ra ngày 1/5/2022 tại khu vực cầu Kroong, thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (nay là xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi), liên quan đối tượng Phạm Anh Tài (tên thường gọi Tài đen, SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) - đối tượng đã thực hiện vụ cướp ở Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú).

Theo thông tin ban đầu, ngoài vụ án giết 2 người vào ngày 5/8/2018 tại một quán bar trên địa bàn TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ), trong quá trình trốn truy nã của Cơ quan Công an, Tài đen còn đã gây ra các vụ "Giết người" và "Cố ý gây thương tích" khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ) và tỉnh Gia Lai.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, khoảng 19h30 ngày 1/5/2022, Tài đen cùng một người phụ nữ khoảng 18 tuổi (chưa xác định nhân thân) ngồi nhậu ở lán bỏ hoang cạnh cầu Kroong, địa phận thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (cũ).

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Đối tượng Phạm Anh Tài (bên trái) tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ cướp ngân hàng.

Lúc này, anh Trương Đức Tín (SN 1981) và anh Lê Lợi (SN 1988, cùng trú xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi) đang đi taxi hướng từ TP. Kon Tum (cũ), lúc qua cầu Kroong đã dừng lại để đi vệ sinh. Khi đi vệ sinh, anh Tín và anh Lợi đã có mâu thuẫn với Tài, dẫn đến việc Tài dùng dao đâm anh Tín tử vong, đâm anh Lợi bị thương. Người phụ nữ đi cùng Tài đã chứng kiến toàn bộ sự việc trên.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cục Cảnh sát hình sự đề nghị người nào biết thông tin hoặc chứng kiến vụ việc phối hợp cung cấp thông tin cho đơn vị qua số điện thoại 098.738.4999 (gặp Điều tra viên Đoàn Đức Thiện) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, người cung cấp thông tin sẽ được đảm bảo an toàn, thông tin cung cấp sẽ được tuyệt đối giữ bí mật. Người phụ nữ đi cùng Tài chứng kiến vụ án nếu chủ động đến Cơ quan Công an khai báo và cung cấp thông tin sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngược lại, người nào biết, chứng kiến vụ án mà cố tình lẩn trốn, không khai báo thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài vụ án trên, được biết, Cục Cảnh sát hình sự cũng đã khôi phục điều tra vụ cố ý gây thương tích của Tài vào năm 2024 khi đối tượng dùng hung khí tấn công một người ở phường Phù Đổng, TP. Pleiku (cũ).

Ngày 26/5, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài 30 năm tù, đồng phạm Lê Văn Ân (SN 1991, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) 26 năm tù liên quan vụ sử dụng súng ngắn đe dọa, khống chế các nhân viên ngân hàng cướp số tiền khoảng gần 2 tỷ đồng ở Gia Lai.

Tiền Lê
#Tài đen #Gia Lai #cướp ngân hàng #giết người #trốn truy nã #bắn chết người #đâm tử vong #Phạm Anh Tài #mở rộng điều tra

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