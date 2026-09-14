Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an thu giữ khoảng 1 tấn vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ

Nguyễn Thắng

TPO - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ninh Văn Thanh về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Trước đó, ngày 3/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp công an địa phương và Công an thành phố Hà Nội đã xác minh, đấu tranh làm rõ đối tượng Ninh Văn Thanh (trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) có hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.

Qua đấu tranh, Thanh khai nhận, từ tháng 3/2026 đến nay đã hoạt động mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.

Thanh sử dụng Facebook, TikTok để quảng cáo, mua bán các loại dao, kiếm, bình xịt hơi cay, kích điện… Để phục vụ việc bán hàng, Thanh đã thuê 2 địa điểm để làm kho chứa hàng tại TDP Công Hà, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh và thôn Kim Sơn, xã Thuận An, thành phố Hà Nội.

1000041012.jpg
Tang vật vụ án. Ảnh Công an tỉnh Bắc Ninh.

Sau đó, Thanh chụp ảnh các loại mặt hàng đăng lên TikTok và Facebook ẩn danh, khi có khách đặt hàng thì Thanh tự đóng hàng và gửi cho khách.

Tiến hành khám xét tại 2 địa điểm trên, lực lượng Công an thu giữ tổng cộng 775 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, gồm 332 kiếm Nhật, 11 kiếm dao mèo, 29 kiếm ống nhôm, 268 bình xịt hơi cay, 73 gậy ba-ton, 60 kích điện và 2 còng số 8, tổng trọng lượng tang vật khoảng 1 tấn.

Nguyễn Thắng
#Vũ khí thô sơ #Công cụ hỗ trợ #Bắc Ninh #Mua bán trái phép vũ khí

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe