Công an thu giữ khoảng 1 tấn vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ

TPO - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ninh Văn Thanh về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Trước đó, ngày 3/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp công an địa phương và Công an thành phố Hà Nội đã xác minh, đấu tranh làm rõ đối tượng Ninh Văn Thanh (trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) có hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.

Qua đấu tranh, Thanh khai nhận, từ tháng 3/2026 đến nay đã hoạt động mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.

Thanh sử dụng Facebook, TikTok để quảng cáo, mua bán các loại dao, kiếm, bình xịt hơi cay, kích điện… Để phục vụ việc bán hàng, Thanh đã thuê 2 địa điểm để làm kho chứa hàng tại TDP Công Hà, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh và thôn Kim Sơn, xã Thuận An, thành phố Hà Nội.

Tang vật vụ án. Ảnh Công an tỉnh Bắc Ninh.

Sau đó, Thanh chụp ảnh các loại mặt hàng đăng lên TikTok và Facebook ẩn danh, khi có khách đặt hàng thì Thanh tự đóng hàng và gửi cho khách.

Tiến hành khám xét tại 2 địa điểm trên, lực lượng Công an thu giữ tổng cộng 775 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, gồm 332 kiếm Nhật, 11 kiếm dao mèo, 29 kiếm ống nhôm, 268 bình xịt hơi cay, 73 gậy ba-ton, 60 kích điện và 2 còng số 8, tổng trọng lượng tang vật khoảng 1 tấn.