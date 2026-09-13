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Pháp luật

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Khởi tố nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Thanh Hà

TPO - Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố ông Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

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Ông Đặng Phan Tường.

Ngày 13/9, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC) vừa thông báo thông tin bất thường liên quan đến ông Đặng Phan Tường.

Cụ thể, ông Tường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) khởi tố trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty CP Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan.

Ông Đặng Phan Tường SN 1965, ở Hà Nội. Ông Tường giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh từ tháng 11/2024. Trước đây, ông Tường nhiều năm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Trước đó, ngày 2/7, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 và các công ty liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can về 5 nhóm hành vi trong vụ án liên quan dự án đường dây 500kV mạch 3 do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư.

Vụ án xảy ra tại 13 đơn vị, gồm Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát, Công ty cổ phần Sông Đà 11, một số công ty tư vấn xây dựng điện và các doanh nghiệp liên quan.

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cho biết thêm, về công tác kê biên, thu hồi tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ hơn 45,8 tỷ đồng và 1,05 triệu USD (tương đương 26 tỷ đồng - PV); đồng thời tạm dừng, phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng để đảm bảo thu hồi tài sản cho ngân sách Nhà nước.

Thanh Hà
#Ông Đặng Phan Tường #Khởi tố #EVNNPT #Tổng công ty Truyền tải điện #Vụ án đường dây 500kV

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