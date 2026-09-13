Tổng thống Iran tuyên bố không đầu hàng, thách thức quân đội Mỹ

TPO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẽ không khuất phục trước Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington nhắm mục tiêu vào các nguồn cung thiết yếu nhằm ép buộc Tehran phải quy phục.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố trực tiếp đăng trên tài khoản X, ông Pezeshkian đã lên án các động thái của Mỹ giữa bối cảnh xung đột khu vực đang diễn ra, đồng thời thách thức lực lượng Mỹ đối đầu trực diện với quân đội Iran thay vì gây tổn hại cho dân thường.

"Nếu người Mỹ là những chiến binh, thì hãy đối đầu với lực lượng quân sự anh dũng của chúng tôi”, ông Pezeshkian viết. "Người dân chúng tôi không thể bị khuất phục bởi sự bắt nạt. Iran sẽ không đầu hàng”.

Những phát biểu của ông Pezeshkian được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ quân sự đang leo thang và quốc gia này đang phải chịu áp lực kinh tế nặng nề.

Tổng thống Iran nhấn mạnh những hậu quả nhân đạo của cuộc xung đột, đồng thời chỉ ra rằng các biện pháp hạn chế và những cuộc tấn công nhắm vào mạng lưới cung cấp thực phẩm, nước sạch và vật tư y tế chính là bằng chứng cho thấy nỗ lực gây áp lực có hệ thống nhằm làm suy giảm tinh thần của người dân.

Ông Pezeshkian khẳng định, mọi nỗ lực ép buộc nhượng bộ thông qua việc gây sức ép lên nền kinh tế và cơ sở hạ tầng sẽ chỉ là vô ích, nhấn mạnh sự kiên cường của Iran trước các áp lực từ bên ngoài.

Trước đó, ngày 12/9, lãnh đạo Iran và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) đã cùng ký vào một tuyên bố chung của nhóm các quốc gia BRICS, kêu gọi kiềm chế trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Động thái này được xem là dấu hiệu cho thấy sự tiến triển về mặt ngoại giao giữa hai quốc gia vốn có quan hệ căng thẳng do cuộc chiến, vì UAE là đồng minh của Mỹ.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đã gặp Thái tử Abu Dhabi bên lề ngày họp đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh tại New Delhi. Đây là cuộc gặp cấp cao nhất giữa hai nước kể từ khi xung đột bùng phát.

Văn phòng truyền thông Abu Dhabi cho biết trên mạng xã hội X, rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế, việc giảm leo thang căng thẳng, duy trì sự ổn định cũng như các nỗ lực thúc đẩy hòa bình và phát triển trong khu vực. Tuy nhiên, tuyên bố không đề cập đến bất kỳ kết quả cụ thể nào từ các cuộc thảo luận này.