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Thế giới

Tổng thống Ukraine Zelensky đề nghị gặp Tổng thống Nga Putin tại hội nghị G20

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẵn sàng tới Miami nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 12, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng nhất là đạt được kết quả trong đàm phán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ đến Miami nếu người đồng cấp Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nhóm G20 dự kiến ​​diễn ra vào tháng 12.

Trong cuộc phỏng vấn với DW, khi được hỏi liệu ông có tới Miami để gặp ông Putin hay không, Tổng thống Zelensky trả lời: "Vâng, tất nhiên rồi. Chúng ta phải đến. Chúng ta phải gặp gỡ, nói chuyện và đưa ra quyết định".

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng điều quan trọng không nằm ở những gì hai bên sẽ nói với nhau, mà là kết quả đạt được sau cuộc gặp.

"Vấn đề không nằm ở lời nói... Kết quả mới là quan trọng", ông nhấn mạnh.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải). Ảnh: France 24

Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin chưa gặp mặt trực tiếp kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022.

Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận về thông tin Tổng thống Putin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Miami. Nhà lãnh đạo Nga đã không trực tiếp tham dự các hội nghị G20 kể từ năm 2019.

Điện Kremlin kỳ vọng cuộc gặp ba bên mới với Ukraine và Mỹ

Trong khi đó, Moscow cho biết vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục các cuộc đàm phán về Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Nga hy vọng có thể tổ chức một cuộc gặp ba bên mới với Ukraine và Mỹ trong thời gian tới.

Theo ông Peskov, vấn đề này đã được thảo luận với các nhà đàm phán Mỹ. Tuy nhiên, ông cảnh báo khó dự đoán kết quả của một cuộc gặp như vậy, đồng thời nhắc lại rằng Moscow vẫn giữ nguyên lập trường và các điều kiện mà nước này cho là cần thiết để giải quyết "nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột".

"Chúng tôi vẫn sẵn sàng đàm phán. Chúng tôi hy vọng rằng, như đã thảo luận với các nhà đàm phán Mỹ, chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau với tư cách ba bên trong tương lai gần và tiếp tục đối thoại", ông nói.

Về khả năng Tổng thống Trump gặp Tổng thống Putin tại Trung Quốc, ông Peskov cho biết hiện chưa có thỏa thuận cuối cùng.

Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ tiến hành một cuộc gặp, song Điện Kremlin nhấn mạnh chưa có quyết định chính thức về thời gian và địa điểm.

Quỳnh Như
#Tổng thống Zelensky #Tổng thống Putin #Hội nghị thượng đỉnh G20 #đàm phán #Ukraine #Nga #Miami #xung đột Nga-Ukraine

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