Nga mở rộng kho vũ khí hạt nhân

TPO - Nga đã nâng số đầu đạn hạt nhân đang trong trạng thái triển khai lên 1.796, tăng 78 đầu đạn trong một năm và là mức cao nhất kể từ năm 2017.

Số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy Nga tiếp tục gia tăng số đầu đạn hạt nhân được lắp trên các hệ thống phóng trong bốn năm liên tiếp.

Tổng kho vũ khí hạt nhân của Nga hiện được ước tính ở mức 5.420 đầu đạn, trong đó có 1.796 đầu đạn đang được triển khai, 2.604 đầu đạn dự trữ và 1.020 đầu đạn đã ngừng hoạt động, đang chờ tháo dỡ.

Số đầu đạn triển khai của Nga đã tăng liên tục trong những năm gần đây. Con số này là 1.588 vào năm 2022, tăng lên 1.674 vào năm 2023, 1.710 vào năm 2024 và 1.718 vào năm 2025. So với năm 2020, Nga đã tăng cường sức mạnh hạt nhân sẵn sàng triển khai thêm 14%, bổ sung 226 đầu đạn, đạt số lượng triển khai cao nhất kể từ năm 2017.

Ảnh minh hoạ.

Trong khi đó, Mỹ duy trì khoảng 1.770 đầu đạn hạt nhân triển khai. Pháp và Anh lần lượt có khoảng 280 và 170 đầu đạn trong trạng thái này.

Trung Quốc đã tăng số đầu đạn hạt nhân triển khai từ 24 lên 34 vào năm 2025, trong tổng số 620 đầu đạn. Ấn Độ lần đầu tiên được ghi nhận có khoảng 12 đầu đạn ở trạng thái triển khai, trong tổng kho ước tính 190 đầu đạn.

Đối với Nga, lực lượng hạt nhân trên bộ có khả năng mang khoảng 1.092 đầu đạn, được bố trí trên các hệ thống tên lửa đặt trong hầm và tên lửa di động. Trong số này, khoảng 892 đầu đạn đang được triển khai trên các hệ thống hoạt động, phần còn lại nằm trong kho dự trữ.

Trên biển, 13 tàu ngầm chiến lược thuộc Hạm đội phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương được thiết kế để mang tổng cộng 208 tên lửa với khoảng 928 đầu đạn. Tuy nhiên, do hai tàu ngầm đang được đại tu, số đầu đạn hạt nhân trên lực lượng tàu ngầm có thể triển khai ngay lập tức được ước tính còn khoảng 704.

Ngoài ra, các máy bay ném bom chiến lược của Nga được trang bị khoảng 586 đầu đạn hạt nhân, thấp hơn mức tải tối đa khoảng 650 đầu đạn. Các nhà phân tích lưu ý rằng không phải toàn bộ phi đội máy bay ném bom chiến lược đều trong tình trạng sẵn sàng hoạt động đầy đủ.

Việc Nga tiếp tục tăng số đầu đạn hạt nhân triển khai diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài, trong khi Moscow nhiều lần đề cập tới vai trò của lực lượng hạt nhân trong chiến lược an ninh quốc gia.