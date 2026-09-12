Harry phản ứng trước thông điệp của Vua Charles

TPO - Hoàng tử Harry đã công bố loạt hoạt động mang tính chất bán hoàng gia tại Anh và Mỹ. Động thái này được xem như cách phản ứng lại việc Vua Charles gọi họ bằng danh xưng “thường dân”.

Theo tạp chí Hello!, hoạt động chính thức đầu tiên của Hoàng tử Harry tại Anh sau khi hồi hương cùng vợ con đã được xác nhận.

Công tước xứ Sussex dự kiến tham dự Lễ trao giải Invictus Spirit Awards lần đầu tiên ở London vào ngày 17/9. Giải thưởng này do Quỹ Invictus Games Foundation phối hợp cùng tập đoàn ATCO tổ chức nhằm vinh danh các cá nhân, tổ chức và cộng đồng có đóng góp xuất sắc, thể hiện tinh thần kiên cường trong việc hỗ trợ phục hồi cho các thương binh, bệnh binh và cựu chiến binh thông qua thể thao.

Hoàng tử Harry cũng đến lễ ra mắt chương trình giáo dục Invictus mang tên Inspire.

Harry công bố loạt hoạt động công khai sau khi trở về Anh. Ảnh: Getty Images.

Động thái của Harry

Sau đó, anh được lên lịch có mặt tại Lễ trao giải WellChild - tổ chức từ thiện quốc gia dành cho trẻ em mắc bệnh nghiêm trọng và thân nhân - thường niên, cũng diễn ra ở London, vào ngày 21/9.

Những ngày tiếp theo, Harry tới New York tham dự cuộc họp thường niên của Clinton Global Initiative (Sáng kiến Toàn cầu Clinton), diễn ra trong tuần Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Sự kiện quy tụ cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, người mẫu Chrissy Teigen và đồng sáng lập LinkedIn Reid Hoffman.

Daily Mail nhận định việc xác nhận loạt hoạt động này có thể là dấu hiệu cho thấy Harry đang tăng cường vai trò công chúng tại Anh, trong bối cảnh căng thẳng giữa phe Sussex và hoàng gia ngày càng gia tăng.

Vào ngày 8/9, người phát ngôn của nhà Sussex cho biết bộ đôi bị bất ngờ trước tuyên bố của Vua Charles, nhấn mạnh họ không có đủ thời gian để phản hồi trước khi nội dung được lưu hành.

Trước đó, nguồn tin thân cận với vợ chồng Sussex tiết lộ hai người không hài lòng với lá thư “hướng dẫn” của Vua Charles vào đầu tháng. Nội dung thư nhấn mạnh Harry và Meghan không trở lại với tư cách thành viên hoàng gia làm việc, đồng thời không được sử dụng tước hiệu HRH (His/Her Royal Highness - Điện hạ).

“Công chúng biết họ là ai. Ý tưởng họ có thể sống cuộc sống bình thường thật đáng tiếc là không thực tế”, nguồn tin khẳng định. Công tước và Nữ công tước xứ Sussex được cho là thích thuật ngữ “nhân vật công chúng” thay vì “thường dân”.

Harry và Meghan vẫn tranh cãi với chính quyền Anh về việc có được hưởng chế độ an ninh do người nộp thuế chi trả hay không. Họ cũng bày tỏ lo ngại về sự an toàn của Archie và Lilibet, đặc biệt trong thời gian các con đến trường.

William và Kate giữ im lặng

Trong khi Harry liên tục chiếm sóng, Hoàng tử William và Công nương Kate giữ thái độ im lặng. People dẫn nguồn tin riêng cho biết vợ chồng xứ Wales đang tránh phản ứng “vội vàng”.

“Họ đang theo dõi tình hình. Đó là chuyện riêng tư. Họ không cảm thấy cần phải nói hay thể hiện điều gì ra bên ngoài”, nguồn tin nêu.

Dù đã chuyển về Anh, Harry chưa giải quyết được mối quan hệ căng thẳng với một số thành viên hoàng gia, trong đó có anh trai là Hoàng tử William.

William và Kate giữ im lặng trước việc em trai về nước. Ảnh: WireImage.

Nhà báo Mỹ Kinsey Schofield, dẫn chương trình Kinsey Schofield Unfiltered, nói với Fox News Digital việc Harry và Markle trở về không thể “thần kỳ” thiết lập lại mối quan hệ với các thành viên cấp cao của hoàng gia.

"Niềm tin được gây dựng qua hành vi theo thời gian, chứ không phải bằng cách thay đổi nơi ở. Hoàng tử William và Catherine dường như không hề cảm thấy vội vàng gì cả. Harry và Meghan đã đưa ra quyết định táo bạo là trở về Anh. Điều đó không có nghĩa là Thân vương và Vương phi xứ Wales phải sắp xếp lại cuộc sống của họ. Nếu Harry thực sự muốn hàn gắn lại mối quan hệ với anh trai mình, tôi cho rằng William muốn thấy sự nhất quán, hơn là một cử chỉ hào nhoáng khác”, Schofield nhận định.

Nhà bình luận hoàng gia Richard Fitzwilliams tuyên bố việc Harry chuyển về nhà không giúp anh “ghi điểm” trong gia đình hoàng gia. Tuy vậy quyết định đó tạo cho họ thế chủ động, vì tất cả đều bị sốc.

Theo Christopher Andersen, tác giả cuốn sách Kate!, Hoàng tử William và Công nương Kate không hài lòng khi Harry và Meghan Markle “mang trò hề của họ trở lại thành phố”.

Andersen cho rằng thời điểm vợ chồng Sussex trở về Anh càng khiến William và Kate khó chịu, bởi đây cũng là lúc con trai cả của họ, Hoàng tử George, lần đầu tiên rời nhà để bắt đầu năm học tại trường dự bị Eton.

“Mặc dù Harry và Meghan đã đồng ý giữ im lặng trong vài tuần tới, nhưng không thể tránh khỏi việc họ gây ra sự xao nhãng lớn. Họ hoàn toàn không được hoan nghênh”, Andersen nói.

Người viết tiểu sử hoàng gia tin William và Kate không hoan nghênh Harry - Meghan. Ảnh: Reuters.

Tác giả cho rằng việc Harry và Meghan trở về đặt Vua Charles vào thế khó, bởi bất kỳ quyết định nào của ông cũng có thể kéo theo những phản ứng trái chiều.

“Nếu nhà vua chào đón người con trai xa cách của mình trở lại hoàng gia, liệu William có coi đó là sự phản bội, đặc biệt sau những điều tồi tệ mà Harry đã viết trong hồi ký Spare. Liệu Charles có mạo hiểm làm mất lòng người dân, khi phần lớn trong số họ muốn Harry và Meghan quay lại Mỹ? Hãy nhớ rằng các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Meghan chỉ có tỷ lệ ủng hộ 22% ở Anh. Gần 80% người dân cả nước sẽ phật lòng, nếu nhà vua nói rằng mọi chuyện đã được tha thứ”, ông chỉ ra.

Andersen đề cập vấn đề an ninh của gia đình Sussex. Theo ông, trong bối cảnh Archie và Lilibet đang học tại Cotswolds, nhà vua có thể bị nhìn nhận là thiếu quan tâm nếu tiếp tục từ chối cung cấp sự bảo vệ hoàng gia cho Harry và Meghan.