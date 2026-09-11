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Cái kết việc Soobin Hoàng Sơn chơi tất tay

Trạch Dương

TPO - "Soobin Live Concert Movie: All-Rounder" của Soobin Hoàng Sơn (Soobin) khởi chiếu ngày 10/9. Tác phẩm gồm các tiết mục và chuyện hậu trường ba đêm diễn quy tụ 40.000 khán giả. Nam ca sĩ lo lắng, không ngủ được và chờ phản hồi của khán giả về dự án phim concert cá nhân đầu tay.

Soobin lo đến mất ngủ

Tối 10/9, Soobin Live Concert Movie: All-Rounder tổ chức công chiếu ra mắt tại TPHCM. Bộ phim tái hiện hậu trường 3 đêm diễn của Soobin chỉ trụ rạp trong hai tuần, nhằm tri ân khán giả của nam ca sĩ. Dù phim âm nhạc suất chiếu giới hạn, Soobin vẫn chơi tất tay, đầu tư lớn cho dự án.

Trước đó, ê-kíp thông báo có thời điểm Soobin Live Concert Movie: All-Rounder đứng đầu doanh thu ngày 10/9. Dữ liệu của Box Office Vietnam ghi nhận tác phẩm bán 5.356 vé/42 suất chiếu giới hạn, thu hơn một tỷ đồng.

Sáng 11/9, phim vẫn trụ vị trí thứ hai. Tạm đứng đầu doanh thu là Lên hương của đạo diễn Khương Ngọc - Tấn Hoàng Thông.

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Phim âm nhạc của Soobin đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu ngày 10/9, trước khi bị Lên hương vượt thành tích. Ảnh: S-Class.

Buổi công chiếu tối 10/9 diễn ra đúng dịp sinh nhật Soobin. Binz, Touliver cùng các thành viên SpaceSpeakers đến chúc mừng nam ca sĩ. Từ sớm, hàng trăm khán giả đến ủng hộ, chuẩn bị quà sinh nhật cho Soobin.

Sau khi phim kết thúc, ê-kíp và khán giả đồng loạt hát chúc mừng sinh nhật, mang hoa và bánh tặng Soobin. Nam ca sĩ xúc động vì đón tuổi mới trong ngày bộ phim concert cá nhân đầu tiên ra rạp.

Khoảng 2h sáng 11/9, Soobin cho biết anh mất ngủ, phải thông báo gấp trong kênh trò chuyện có gần 90.000 người hâm mộ. “Hôm nay quá tuyệt vời. Tôi không ngủ được, cảm giác như mới diễn xong concert vậy”, nam ca sĩ viết.

Soobin lo lắng, hỏi cảm nhận của khán giả về Soobin Live Concert Movie: All-Rounder. “Tôi lo lắm, không biết phản ứng của mọi người thế nào. Xem lại clip của các bạn từ khắp cả nước, thấy xúc động lắm. Sinh nhật năm nay quá tuyệt vời rồi”, anh chia sẻ, gửi lời cảm ơn đến fandom Kingdom.

Tại buổi ra mắt, nhiều khán giả mang lightstick, vòng tay tên concert của Soobin. Buổi công chiếu có hơn hàng trăm nghệ sĩ, khán giả. Suốt buổi chiếu, khán giả hát theo và hưởng ứng các tiết mục trên màn ảnh. Với mong muốn đưa concert đến khán giả ở xa, ê-kíp cho biết đang chuẩn bị kế hoạch giao lưu người hâm mộ ở cả ba miền.

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Hàng trăm khán giả chuẩn bị quà, tổ chức sinh nhật cho Soobin.

Tái hiện hành trình của Soobin trước 40.000 khán giả

Soobin Live Concert Movie: All-Rounder sử dụng tư liệu từ ba đêm diễn thuộc chuỗi Soobin Live Concert: All-RounderAll-Rounder The Final diễn ra tại Hà Nội và TPHCM năm 2025.

Ê-kíp cho biết ba đêm diễn thu hút hơn 40.000 khán giả. Mỗi đêm concert, Soobin trình diễn khoảng 30 ca khúc, gây chú ý nhờ thể hiện khả năng hát live, vũ đạo và trình diễn nhạc cụ dân tộc.

Bộ phim concert dài 109 phút, gồm các tiết mục trên sân khấu và những thước phim hậu trường chưa công bố. Khán giả được theo dõi quá trình tập luyện, chuẩn bị chương trình của Soobin cho ba đêm nhạc thu hút hơn 40.000 người.

Đơn vị sản xuất chú trọng ghi lại những buổi tập, áp lực trước đêm diễn và cảm xúc của nam ca sĩ trong quá trình thực hiện concert. Ê-kíp sản xuất và cả Soobin muốn nêu bật thông điệp "Mỗi ước mơ đều xứng đáng có một sân khấu”.

Trước dự án, Soobin có màn trở lại ngoạn mục ở Anh trai vượt ngàn chông gai 2024. Nam ca sĩ nhận danh hiệu Anh tài toàn năng, để lại ấn tượng mạnh với màn chơi đàn bầu trong tiết mục Trống cơm cùng NSND Tự Long và Cường Seven. Sau chương trình, nam ca sĩ có thêm lượng khán giả lớn, góp phần cho thành công ba đêm concert cá nhân.

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Dàn anh tài đổ bộ premiere ủng hộ Soobin ra mắt phim concert đầu tiên trong sự nghiệp.

Khoảng 5 năm trở lại, nhiều nghệ sĩ Việt Nam chạy theo trào lưu sao quốc tế, tận dụng tư liệu concert để dựng thành phim chiếu rạp. Nội dung bộ phim thường gồm các tiết mục âm nhạc, quá trình tập luyện và chuyện hậu trường.

Năm 2022, Mỹ Tâm tổ chức live show Tri âm tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Hành trình thực hiện chương trình được đưa vào phim tài liệu Người giữ thời gian. Tác phẩm khởi chiếu tháng 4/2023, chủ yếu nói về quá trình chuẩn bị.

Trong năm 2025, phim concert ồ ạt ra rạp, mở đầu là Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng của DatVietVAC, kể về hành trình của các anh trai khi tham gia chuỗi concert dài hơi ở nhiều tỉnh thành.

Tháng 3/2025, Vietnamese Concert Film: Chúng ta là người Việt Nam của Hoàng Thùy Linh Phim ra rạp. Phim lại quá trình thực hiện concert đầu tiên của cô hồi tháng 9/2023. Nội dung cũng xoay quanh ý tưởng sáng tạo, quá trình tập luyện.

Tháng 5/2025, Mưa lửa ra mắt khán giả, kể về hành trình của 33 nghệ sĩ trong Anh trai vượt ngàn chông gai. Tư liệu hậu trường được kết hợp với các phần trình diễn tại concert.

Cuối năm 2025, phim tài liệu âm nhạc Chân trời rực rỡ ra rạp, sử dụng tư liệu từ concert cùng tên tại Ninh Bình, kết hợp câu chuyện Hà Anh Tuấn tìm về nguồn cội. Tác phẩm được chiếu giới hạn từ ngày 12-21/12/2025.

Trạch Dương
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