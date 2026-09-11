Chuyến xe 0 đồng vượt hàng nghìn km đưa bệnh nhân nghèo về quê

TPO - Nhiều chuyến xe 0 đồng của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 vượt hàng nghìn km đưa bệnh nhân nghèo trở về quê nhà, khép lại hành trình đầy xúc động và nghĩa tình.

Hành trình xuyên Việt

Chiều tối 2/9, tại xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau, người thân bà Nguyễn Thị Năm (SN 1951) bật khóc khi chiếc xe từ Bắc Ninh dừng trước cửa nhà. Chiếc xe đã đi hơn 2.000 km, xuyên qua nhiều tỉnh, thành phố để đưa bệnh nhân trở về quê nhà.

Trước đó, bà Năm bị xuất huyết nặng, hôn mê và phải thở máy tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2. Khi tình trạng bệnh diễn biến xấu, gia đình mong muốn đưa bà về quê.

Nhưng với một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, quãng đường hơn 2.000 km từ Bắc Ninh về Cà Mau là một thử thách quá lớn.

Chuyến xe 0 đồng đưa bà Năm về quê nhà ở Cà Mau.

Nắm bắt hoàn cảnh và nguyện vọng của gia đình bà Năm, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 đã kết nối với anh Phạm Quốc Việt, Đội trưởng Đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel (do anh Việt thành lập) để hỗ trợ chuyến xe 0 đồng. Anh Việt cùng một đồng nghiệp thay nhau cầm lái. Hai người gần như thức trắng, tranh thủ nghỉ ngay trên xe, chỉ mong đưa bà Năm về với gia đình nhanh nhất có thể.

Thế nhưng, hành trình ấy không kịp đưa bà Năm trở về nhà khi còn sống. 12h23 ngày 2/9, khi chiếc xe vẫn đang trên đường vào Nam, bà Năm qua đời.

Khoảnh khắc ấy, chuyến xe không còn đơn thuần là hành trình đưa một người bệnh về quê điều trị.

Gần 31 giờ sau khi rời Bắc Ninh, chuyến xe 0 đồng đã hoàn thành hành trình dài nhất kể từ khi chương trình được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2.

Chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong, chị Phan Thị Nhung, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, cho biết đây là chuyến xe 0 đồng thứ 19 của bệnh viện từ đầu năm đến nay, hỗ trợ đưa bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trở về quê. “Đây là chuyến có hành trình dài nhất, hơn 2.000 km”, chị Nhung nói.

Chuyến xe 0 đồng được Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 triển khai từ năm 2021. Trong những năm qua, nhiều chuyến xe đã vượt hàng nghìn km, đưa bệnh nhân về các tỉnh, thành trên cả nước.

“Chỉ mong bệnh nhân khó khăn được về nhà”

Phía sau mỗi hành trình của những chuyến xe 0 đồng là sự chung tay của bệnh viện, các tổ chức, cá nhân và những người làm thiện nguyện. Trong đó, anh Phạm Quốc Việt đã nhiều năm phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 thực hiện những chuyến xe như vậy.

Anh Việt cho biết, anh và các thành viên Đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel vận chuyển hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 chuyến xe 0 đồng về quê nhà. Kinh phí do Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 kêu gọi hỗ trợ, nếu thiếu anh và các thành viên trong đội tự bỏ tiền túi và vận động từ cộng đồng.

“Những hoàn cảnh nào thật sự khó khăn, không còn phương án nào khác thì bệnh viện mới gọi đến chúng tôi”, anh Việt chia sẻ.

Thời gian qua, anh Phạm Quốc Việt (bên phải) và Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 hỗ trợ những chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhân nghèo về quê.

Ngoài trường hợp bà Năm, anh Việt cũng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 hỗ trợ chuyến xe 0 đồng đưa nhiều bệnh nhân nghèo khó vượt hàng nghìn km về quê.

Anh Việt vẫn nhớ trường hợp anh Mai Xuân Tuyên (25 tuổi, quê tỉnh Bình Định cũ), một công nhân làm việc tại Bắc Ninh, không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng vào tháng 6.

Với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 phối hợp cùng anh Việt thực hiện chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhân Tuyên về quê. Cuối tháng 6/2026, giữa cái nắng hè oi ả, anh Việt đưa anh Tuyên về đến quê nhà. Quãng đường gần 1.200 km. Hành trình kéo dài 18 giờ.

Gia đình khó khăn đến mức căn nhà nhỏ của gia đình đã phải thế chấp ngân hàng để có tiền điều trị cho anh Tuyên lần tai nạn trước.

Chuyến xe 0 đồng vượt hơn 1.000 km đưa bệnh nhân Tuyên về quê nhà Bình Định.

Theo anh Việt, trung bình mỗi năm đội xe thực hiện khoảng 30 chuyến hỗ trợ. Mỗi chuyến xe là một câu chuyện, một hoàn cảnh và một nỗi đau khác nhau.

Phía sau những cung đường hàng trăm, hàng nghìn km là những gia đình nghèo không đủ khả năng chi trả chi phí vận chuyển người bệnh.

Sau khi hoàn thành những chuyến xe 0 đồng, anh Việt nhận được một lá thư cảm ơn. Có khi là món quà giản dị do gia đình tự làm. Như gia đình bà Năm, sau chuyến xe dài từ Bắc Ninh vào Cà Mau, đã gửi tặng anh 8 chiếc bánh dừa.

Món quà chẳng có giá trị vật chất lớn, nhưng với anh Việt và những người thực hiện chuyến xe 0 đồng, đó là sự ghi nhận khiến họ ấm lòng.